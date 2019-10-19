FRC Liseler Arası Robotik Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası, ilk gününe sıralama maçları ile başladı. Kıyasıya geçen yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası, kapılarını araladı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva öncesinde Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Çorum, Hatay, Düzce, İzmir, İstanbul ve Mersin’den yarışmaya katılım gösteren 550 öğrenciden oluşan 42 takım tarafından tanıtım stantları kuruldu. Stantlarda robotlarının son hazırlıklarını yapan genç yeteneklerin heyecanları gözlerinden okundu.

Turnuvada gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulacağını ve var olan potansiyellerini geliştirebileceklerini ifade eden MTOSB Başkanı Sabri Tekli, takımlar tarafından kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere turnuvada başarılar dileyen Tekli, takımlarla hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

44 jüri üyesi ve 1 başhakem olmak üzere 5 hakem tarafından yönetilen sıralama yarışlarında, 42 takım final müsabakalarına adını yazdırmak için kıyasıya mücadele etti. Bilim ve teknolojinin yankılandığı etkinlikte, rekabet duygusu heyecanları arttırdı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yarışları izlemek üzere Servet Tazegül Spor Salonu’na gelen öğrenciler, tribünlerden yarışmacılara tezahüratlarıyla destek verdi. Gün boyu etkinlik alanında çalan müzikler eşliğinde dans eden yarışmacı takımlar, coşku dolu anlar yaşadı. Dans gösterilerine seyircilerin tribünlerden eşlik ettiği de gözlendi.

20 Ekim Pazar günü final yarışları ile son bulacak etkinlikte, 20 ayrı kategoride takımlara ödülleri verilecek.

MERSİN 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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