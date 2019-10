Mersin'in temizliği kadınlara emanet

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kentin cadde, bulvar, sokak, park, bahçe ve meydanlarında görevlendirmek üzere işe alımını gerçekleştirdiği 100 kadın personel iş başı yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde işe başlayan kadınlar, belediyenin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda, park, bahçe ve yeşil alanlarda görevlendirildi.

“Sizlere güveniyorum. Mersin’i çiçek gibi yapın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Caddesi’nde çalışan kadınları yalnız bırakmadı. Kadın personeller çiçek dikimi yaparken yanlarına giden Seçer, onlarla sohbet etti, hal hatır sordu. Seçer, “Sizlere güveniyorum. Mersin’i çiçek gibi yapın” dedi.

Seçer, “Mersin’in çok daha güzel olmasını istiyorum. Bu işi yaparsa kadınlar yapar. Bundan sonraki süreçte belediyemizde karar alma mekanizmalarında tercih yaparken kadınlara daha fazla avantaj sağlayacağım, inisiyatif kullanacağım. Kadınlar aldıkları görev ve sorumluluğu erkeklere göre daha iyi yapıyorlar. Bu düşüncelerim bir anlamda farkında olmadan dezavantajlı grup olarak kabul edilen kadınlara da bir pozitif ayrımcılık olmuş oluyor” diye konuştu.

Sorumlu oldukları alanları tertemiz yapan ve rengarenk çiçekleri dikmeye başlayan kadınlar, ilk günden kentte değişimi hissettirdi. İlk iş gününde oldukça heyecanlı olan kadınlar, görev ve sorumluluklarını öğrendikten sonra işe koyuldu. Kenti evi gibi gören kadınlar park, bahçe ve yeşil alanlarda özverili bir şekilde çalışmalarına başladı.

“Bu işe o kadar çok ihtiyacım vardı ki, benim için bir mucize oldu”

2 yıldır işsiz olan ve diyabet hastası kızı ve eşinin ilaçlarını alabilmek için çalışmaya ihtiyacı olan Hatice Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda göreve başladı. İlk iş gününde oldukça heyecanlı olan ve canla başla çalışmaya başlayan Türkmen, “Bugün işe başladım, çok mutluyum. Çiçek ektik, fidanlarımızın etrafını temizledik, parklarımızı süpürdük. İşimden çok mutluyum. İki yıldır işsizdim. Durumum çok kötü ama bundan sonra her şey daha iyi olacak. Kızım ve eşim diyabet hastası. İnsülin kullanıyorlar, ilaçları alamıyorum, Evim kira. Bu işe o kadar çok ihtiyacım vardı ki, benim için bir mucize oldu” ifadelerini kullandı.

“Mersin’e kadın eli değecek, Mersin’de her şey daha güzel olacak”

Bir süredir işsiz olduğunu ve 3 çocuğunu okutabilmek için iş aradığını söyleyen Songül Bilgiç ise “İlk günümüz çok güzel geçti. Etrafı temizledik, çiçeklerimizi ekiyoruz. Çalışmayı seviyorum. Çok mutluyum. Ben bu işe başlamadan önce işsizdim. Bir süredir iş arıyordum. Üç çocuğum var, liseye gidiyor. Onları okutmam, destek vermem gerekiyordu. Çocuklarımı okutmak için sürekli iş arıyordum. Çok şükür buldum. İşe kadınların alınması çok güzel oldu. Kadınların hepsi iyi çalışıyor. Kadınların elleri bereketli. Kadın eli değmezse bereket olmaz. Mersin’e kadın eli değecek, Mersin’de her şey daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Kentin daha güzel hale gelmesi için emek verecek olan kadınların 50’si Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilirken, diğer 50’si ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda, çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviyetesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak.

