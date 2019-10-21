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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MESKİ, Akıllı Su Sayaç Sistemine geçecek

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki su sayaçlarını Akıllı Su Sayaç Sistemine dönüştürmeyi hedefliyor. Mersin'de vatandaşların kullandığı su sayaçlarını, 2020 yılından başlayarak Akıllı Su Sayaç Sistemlerine geçirmeyi hedefleyen MESKİ, bu sistemi kademe kademe tüm kentte yaygınlaştıracak.

MESKİ, Akıllı Su Sayaç Sistemine geçecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki su sayaçlarını Akıllı Su Sayaç Sistemine dönüştürmeyi hedefliyor. Mersin’de vatandaşların kullandığı su sayaçlarını, 2020 yılından başlayarak Akıllı Su Sayaç Sistemlerine geçirmeyi hedefleyen MESKİ, bu sistemi kademe kademe tüm kentte yaygınlaştıracak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde var olan su sayaçları, 2020 yılı içerisinde Akıllı Su Sayaç Sistemleri ile değiştirmeye başlanacak. Akıllı Su Sayaç Sistemine geçerek, ülkede akıllı şebeke sistemlerinin kurulumuna da öncülük etmeyi hedefleyen MESKİ, akıllı su sayacı sayesinde, su tüketimini kontrol altına alarak, önümüzdeki yıllarda yaşanılacağı düşünülen su kıtlığına karşı su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. MESKİ hizmet sahasında bulunan aboneleri kapsayan bir proje olan sistem sayesinde, sayaç ölçüm performansının takip edilmesi, etkin tahakkuk yapılması ile kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.
Akıllı su sayacı, ölçümün elektronik bir ünite tarafından yapıldığı, ölçüm hassasiyeti yüksek ve uzaktan yönetilebilen su sayacı çözümü olarak düşünülüyor. Dijital göstergeye sahip hibrit yapılı bu sayaçlar ile ücretlendirilemeyen kayıp ve kaçak su kullanımının önüne de geçilmesi hedefleniyor.
Akıllı Su Sayaç Sistemi, dahili bir radyo modülü içeriyor ve radyo frekans bağlantısı üzerinden verimli uzaktan okuma yapılabiliyor. Bu sayede birçok bilgiye anlık veya belirlenen aralıklarla ulaşılacak ve su sayacının açmakesme işleminin de yapılmasına gerek kalmayacak. Radyo frekans sistemi ile yapılacak okuma sayesinde, okuma hatalarının da önüne geçileceği öngörülüyor.

MERSİN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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