Boltaç, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Tarsuslu askeri ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Barış Pınarı Harekatı sırasında kolundan yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından Tarsus’taki baba ocağına dönen Uzman Çavuş Faruk Yılmaz’ı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzey bölgesinde yuvalanmış terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatında görevli iken 15 Ekim günü Münbiç’te meydana gelen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Tarsus’a gelerek, baba ocağı Sayköy’de ailesine kavuştu.

Yaralı askeri ziyaret eden Ali Boltaç, Seçer’in selam ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette mahalle muhtarı Rıza Türkmen de hazır bulundu.



“Söz konusu vatan olduğunda, gerisi teferruat”

Anne Teslime ve Baba Ali Yılmaz tarafından karşılanan Ali Boltaç, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta Faruk kardeşimiz olmak üzere tüm yaralı askerlerimize ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Elbette yaşanan gelişmeler bizleri üzüyor. Fakat söz konusu vatan olduğunda, gerisinin teferruat olduğunu da net bir şekilde söylüyoruz. Çok şükür ki, Faruk Yılmaz kardeşimizi Allah bize bağışladı. Birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin yaralandığı terör saldırısında Münbiç’te yaralanan Faruk Yılmaz ise iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

Anne Teslime Yılmaz da iki oğlundan büyüğü olan Faruk’un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, “Oğlumun yaralandığını duyunca çok üzüldüm. ‘İyi’ dediler, ama ana yüreği, onu görene kadar içim rahatlamadı. Çok şükür ki iyi. Olayın ilk gününden itibaren bizlerle yakından ilgilenen tüm yetkililere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer sorumlulara sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

MERSİN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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