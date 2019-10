Seçer: "En büyük hedefimiz, Mersin'i spor, kültür ve sanat kenti yapmak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Triatlonu Ödül Töreni’ne katılarak, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Triatlonu Ödül Töreni’ne katılarak, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Spiker ve gazeteciyazar Emre Tilev’in sunumuyla renklenen ödül töreni, Fenerbahçe Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Özgür Eriş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile meclis üyeleri ve çok sayıda Mersinli katıldı. Başkan Seçer, Akdeniz’in incisi Mersin’in her şeyiyle güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, “Mersin, insanıyla, doğasıyla, kültürüyle, Mustafa Kemal’iyle, Cumhuriyeti’yle güzel, harika bir kent. Bizler de burada yaşamaktan keyif alıyoruz, onur ve şeref duyuyoruz. Türkiye’nin hangi bölgesinde doğmuş olursak olalım, doyduğumuz kent Mersin’de, ailemizle, çocuklarımızla, geçmişimizle, geleceğimizle, her şeyimizi ortaya koyduğumuz bu kentte yaşamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Belediye başkanları olarak amaçlarının kente değer katmak olduğunu ve Mersin’in çok daha iyi noktalarda, toplumun da refah içerisinde olmasını istediklerini belirten Seçer, “Her şeyden önemlisi, Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik konusunda da Mersin’i en yüksek noktaya getirmek istiyoruz. Burası rengarenk bir kent. Kültürlerin, çok farklı medeniyetlerin buluştuğu bir kent. Kültürlere yüzyıllar, bin yıllar boyu ev sahipliği yapmış bir kent. Burada biz Türkiye’ye örnek olabiliriz. Bunu da başaracağız. Başarmak için de sadece bizler değil, sizlerin, vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan ve mücadele eden sporcuları kutlayan Seçer, sporun evrensel bir kavram olduğunu vurguladı. Sporun herkesi bir araya getiren önemli bir alan olmasının önemine dikkat çeken Seçer, "Sporcu, yarışırken kafasındaki hedefe ulaşma arzusundadır. Onun için çabalar, yanındakine kötülük düşünmez, ayrımcılık yapmaz. Sporcu kötü olmaz. Bakın herkes her şeyi, her mesleği yapabilir ama sporcu ve sanatçı olmak için Allah vergisi bir takım genetiksel özelliklere de sahip olmak lazım. Bu genetik kodlarını taşıyanlardan kötü insanlar çıkmaz. Onun için Mersin’i spor, kültür ve sanat kenti yapmak bizim en büyük hedefimiz. Bunu başardığımız sürece Mersin’de de huzuru, barışı, kardeşliği tahkim edeceğiz. Bundan da emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Seçer, genel erkek klasmanda dereceye giren sporculara madalya ve para ödüllerini takdim etti.

