FRC Mersin Liseler Arası Robotik Turnuvası, renkli görüntülerle sona erdi

– Bu yıl ilk Mersin’de gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası, genç beyinlerin heyecanlı çekişmelerinin ardından renkli görüntülerle sona erdi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Roboticsiş birliğinde Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilen FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasında dereceye giren takımlar, kapanış töreninde ödüllerini aldı.

Turnuvanın kapanış törenine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Afşın Atsız Yılmaz, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Suzan Buschard da katıldı.



“Gençlerimizin heyecanına ortak olmak inanılmaz bir deneyimdi”

Kapanış töreninde konuşan MTOSB Başkanı Tekli, etkinliğin tüm dünya genelinde 30 yıldır düzenlendiğinin altını çizerek, “Fikret Yüksel Vakfı katkılarıyla birlikte Türkiye’de 3’üncü kez düzenlenen etkinliğin Mersin’de yapılmasından büyük mutluluk duyduk. Mersin’de ilk kez düzenlen yarışmaya ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur oldu. Bilim ve teknolojiye değer vererek yarışmaya katılım gösteren gençlerimizin heyecanına ortak olmak inanılmaz bir deneyimdi. FRC Mersin Off Season Yarışlarının ikincisine de ev sahipliği yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek kuşakların bilim ve teknoloji hususunda bu kadar azimli çalışmaların içerisinde olmaları bizlere gurur verdi. Mersin’e gelerek FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvasına katılım sağlayan tüm takımlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Elvan ise turnuvaya katılan gençler ile gurur duyduğunu belirterek, “Sizler bu şekilde devam ettiğiniz sürece ne ülkemizin ne de bizlerin sırtı yere gelir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını bekliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvanın birincisi olan Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Tigers Robotics; Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eagles ve Vizyon Koleji, Orion Robotics’ten oluşan ittifak ödüllerini Lütfi Elvan’ın elinden aldılar.

Turnuvaya Mersin’den katılan tek takım olan MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin oluşturduğu R3D3 takımı ise Rookie All Star ödülünü alarak turnuvayı tamamladı.

Turnuvaya İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Çorum, Hatay, Düzce, İzmir ve Mersin’den 550 öğrenciden oluşan 42 takım katılarak mücadele etti.

