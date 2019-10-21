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Mersin'de görev sırasında otomobilin çarptığı Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, yaralandı. Olayın ardından bölgeden kaçan sürücü ise kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, dün gece ekiplerle birlikte merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde yapılan uygulamaya katıldı. Bu sırada yolda duran Özer'e M.G.K.'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özer, bölgeye gelen ambulansla Mersin Ünversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer'in birçok kemiğinde kırık olduğu öğrenilirken, bugün ameliyata alınacağı bildirildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan sürücü ise polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüyle ilgili işlemlerin sürdürdüğü belirtildi.

MERSİN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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