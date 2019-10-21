Seçer, muhtar temsilcileriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız için imkanları en güzel şekilde kullanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşa hizmet götürme noktasında belediye başkanı ve muhtarların uyum içerisinde çalışabilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Ülgen, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı ve Çavuşlu Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Soysal, Tüm Muhtarlar Derneği ve Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ergün Ünlü ile merkez ilçe mahalle muhtarları, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla Başkan Seçer’i ziyaret etti.

“Biz vatandaşa hizmeti severek yapıyoruz”

Dernek başkanları ve muhtarlarla sohbeti sırasında Büyükşehir Belediyesi'nin başarısının, muhtarların başarısına bağlı olduğunu ifade eden Seçer, “Biz aynı trendeyiz, aynı yolun yolcusuyuz, birlikte seyahat ediyoruz. Lokomotifte bir sorun olursa tüm vagonlarda sorun olur. Birlikte uyum içerisinde çalışmamız gerekiyor. Muhtarlarımız da biz de vatandaşa hizmeti severek yapıyoruz, bunu bir toplumsal hizmet olarak görüyoruz ve keyif alıyoruz. İnsanlar mutlu olduğu zaman, bizler de huzur buluyoruz. Yorucu, meşakkatli bir iş yaptığımızın farkındayız ama insanların bize olan sevgisi, saygısı, mutlulukları ve gülümsemesi bizi keyifli yapıyor. Hizmet yaptığımız zaman vatandaşlarımız ‘Allah razı olsun’ dediklerinde hepimiz keyif alıyoruz” dedi.

“Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız için imkanları en güzel şekilde kullanıyoruz”

Vatandaşa hizmet götürme noktasında belediye başkanı ve muhtarların uyum içerisinde çalışabilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Seçer, “Muhtarlarımızla anlaşabilmemiz çok önemli. Haklı olarak herkes hizmet istiyor. Biz belirli bir program çerçevesinde çalışıyoruz ve bu programı yaparken de mevcut imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz. Bütün şikayetleri gidermeyi, bütün yol taleplerini yerine getirmeyi, hepimiz istiyoruz ve imkanları en güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bütün şikayetleri değerlendiriyoruz, ilgili dairelere ve muhtarlık işlerimize yönlendiriyoruz. Sizlerin bana yardımcı olması lazım. Ben, bugüne kadar hiçbir muhtarıma hangi partili olduğunu sormadım. Abi, kardeş gibi olmamız lazım. Biz hizmet etmek için buradayız, gerisi lafügüzaftır. Biz partili, partisiz hiçbir muhtarımızı ayırmıyoruz. Ben mahallelerden çıkan oy sayısını bile bilmiyorum, çünkü umurumda değil. Bu benim partilim ya da partilim değil diye ayrım yapmıyorum. Biz şimdiye kadar hiçbir muhtarımızı geri çevirmedik. Bana oy vermiş ya da vermemiş olabilirsiniz ama biz uyum içerisinde çalıştıktan sonra hiçbir sorunumuz olmaz. Bu konuda rahat olun” ifadelerini kullandı.

Dernek temsilcileri ve muhtarlar, Başkan Seçer’in mahallelerine verdiği hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederken, çalışmalarından ve eşit hizmet anlayışından dolayı Seçer’e teşekkür etti.

MERSİN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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