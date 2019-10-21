Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

MERSİN´in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi´nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.
82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi´nin ek binasında, demir bağlama yapıldığı sırada çökme oluştu. Yaralananın olmadığı çökmenin ardından bölge, iş makineleriyle temizlendi. Kazanın, inşaat çalışmalarını aksatmadığı belirtildi.
MERSİN
21 Ekim 2019 Pazartesi
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