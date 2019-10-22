Mersin’de tarım aracı devrildi: 7 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde taktak motoru diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut Silifke karayolu, Palantepe Mahallesinde meydana gelen kazada, Halil Yıldız yönetimindeki zeytin ve tarım işçisi taşıyan taktak motoru, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte

C.Y, R.D, G.F, D.F. ve S.F. ile bir çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, kasalardaki zeytinlerin dökülmesi sonucu kapanan yol bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'de, hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.