Başkan Tarhan, Elvan'ı misafir etti

Daha önce Mezitli’ye devlet hastanesi yapılacağı müjdesini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, atıl durumdaki İçişleri Bakanlığı Tesislerinin değerlendirilebilmesi ve Tece bölgesinde TOKİ’ye devredilen günübirlik turizm ve spor alanı konularında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin milletvekili Lütfi Elvan’ı misafir etti. Tarhan, Mezitli’de gerçekleştirilecek projelerle ilgili konuklara bilgi verirken, yaşanılan sorunlarla ilgili raporu yeniledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı ziyarette, Tece Deniz Mahallesi’nde bulunan araziyi gezen Elvan, TOKİ'ye verilen spor alanı ve yeşil alanın amacına uygun olarak TOKİ tarafından yapılması veya yapılmayacaksa tapunun belediyeye verilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.

Elvan’ın ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, daha önce belediye bürokratlarıyla birlikte Ankara’ya yaptıkları ziyaretlerin bir yansıması olarak Elvan’ın söz konusu yerleri yerinde görmek üzere Mezitli’ye geldiği bilgisini verdi. Daha önce devlet hastanesi yapılacağı müjdesini Mezitlililere verdiklerini hatırlatan Tarhan, “Milletvekilimiz Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su’nun bu ziyaretleri ile Mezitlililere yepyeni müjdeler vermek istiyoruz. Elvan, özellikle Tece Deniz Mahallesinde bulunan ve arazi ile ilgili önemli görüşler aktardı. Elvan TOKİ'ye verilen spor alanı ve yeşil alanın amacına uygun olarak TOKİ tarafından yapılması veya yapılmayacaksa tapunun belediyeye verileceğini belirtti. Ziyarette ayrıca, sanayi alanıyla ilgili çevre planı konusunda gelişme kaydedildi. Elvan, Bakanlığı döneminde olduğu gibi her zaman gereken desteği vermektedir. Elvan’a ve Ali İhsan Su beyefendiye gösterdikleri ilgi ve hassasiyet nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.