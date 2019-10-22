Bisikletliler Mersin'de 135 kilometre pedal çevirecek

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün de katılımlarıyla bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Mersin Caretta Bisiklet Festivali’ne sayılı günler kaldı.

Bisikletliler 2527 Ekim’de 3 gün boyunca toplam 135 kilometre pedal çevirecek ve Mersin’in tarihi, turistik, doğal güzellikleri ile meşhur pek çok noktasını da ziyaret etme fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, ‘6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali’ ile Mersin’in yerel kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini tanıtmayı, aynı zamanda da kentte bisiklet kültürünü, sporunu ve turizmini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İlk yıl 1 ayda tamamlanan kontenjan başvuruları, bu yıl farklı 22 şehirden yapılan kayıtlarla 17 saatte tamamlandı ve toplam 150 bisikletli festivale kayıt oldu. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılacak festival, Mersin merkez Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve 3 gün boyunca Mersin’in tarihi, turistik, doğal güzellikleri ile ön planda bulunan pek çok noktası ziyaret edilecek.

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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