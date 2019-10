Başkan Seçer, Mersin'deki muhtarlarla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bütün siyasi anlayışları, bölgesel farklılıkları, herkesi kucaklamak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda 13 ilçenin 805 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen programda konuşan Seçer, muhtarların hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için önemine değinerek, “Ben mihmandarım, tabiri caizse katarın lokomotifiyim. Hizmet kervanında sizler katarın peşi sıra dizilmişsiniz. Benim tökezlemem bütün hizmet katarını sıkıntıya sokar. Biz tüm kesimleri, bütün siyasi anlayışları, bölgesel farklılıkları, herkesi kucaklamak istiyoruz. 'Bu mahalle muhtarı bizden değil' gibi bir ayrımın içerisinde olamayız. Bu başta memleketimize ve vatandaşlarımıza haksızlık. Bana oy vermemiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bana oy veren kadar bu memlekette hakkı olduğunun bilincindeyim" dedi.

Muhtarlarla birlikte Mersin’e hizmet etmek istediklerinin altını çizen Seçer, vatandaşların ferasetine güvendiğini ifade ederek, “Biz hizmet etmek istiyoruz. Takdiri 4.5 yıl sonra vatandaşımız sandıkta versin. Biz dersimize iyi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Herkes görevini yapacak. Ben bu halkın ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Halkımız çok zeki ve dengeyi çok iyi kuruyor. Vatandaşımız önce bizi deniyor, sonra yeniden şans veriyor. Baktı bir gelişme yok, hemen seni alıyor yerine bir başkasını getiriyor. Ben yaptığım işi seviyorum. Bu iş parayla olacak iş değil. Bu iş gönül işi, insanları, vatanını, milletini sevme işi. Başta muhtarlar olmak üzere bütün seçilmiş makamlar, bunlar parasal karşılığı olduğu için yapılan hizmet alanları değil. Yolumuz belli. Kafamızın arkasında hiçbir hesap yok" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda gördüğü birlik ve beraberlik ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, "Bütün bürokrasi, hep birlikte Mersin’e hizmet etmek istiyoruz. Meclisimizi izleyin, örnek bir meclis ve örnek çalışmalar. Birbirimizi incitecek her türlü sözden kaçınıyoruz. Farklı partilerdeniz, bölgesel farklılıklara sahibiz ama hepimizin ortak paydası Türkiye. Mersin önemli ve örnek bir süreç yaşıyor. Herkesin niyeti, amacı aynı olunca, ben eminim gelecek yıllarda çok farklı bir Mersin göreceğiz. İddialı konuşuyorum, Türkiye’de gelecek yılların yıldızı parlayacak şehri Mersin olacak. Beraber düşünmeyi, hareket etmeyi bileceğiz. Kavganın, gürültünün kimseye faydası yok. Bundan beslenenlere prim vermeyin. Siyasi ikbal uğruna memleketin geleceğinin dibine dinamit koyanlara prim vermeyin. Muhtarlıklar önemli birimdir. Mersin’i aslında sizler yönetiyorsunuz. Benim için gönüllü personelsiniz. Görevinizin bilincinde olduğunuza inanıyorum. Kendinize göre önemli atılımlar yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyenin mevcut imkanlarından yola çıkarak önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapmak istedikleri çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Seçer, ulaşımın rahatlaması ve muhtarların talebi olan ek hatlar ve seferler için yeni alacakları 100 otobüsten bahsetti. Otobüs filosunu yenileyeceklerini ifade eden Seçer, yeni, son teknoloji, konforlu, doğal gazla çalışan, ekonomik otobüsleri Mersin halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Yakın zamanda hayata geçirecekleri parkomat uygulaması için 200 yeni personel alımına çıkacaklarını ifade eden Seçer, “İnsanlarımız müracaat etsin. Komisyonumuz olacak. Bu işi kim yapabiliyorsa onlarla çalışacağız. Gerçekten iş yapacak, ihtiyacı olan, ‘çalışmak istiyorum ve aldığım paranın hakkını vermek istiyorum’ diyen insanlarla bu yola devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Muhtarların ve özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların en önemli sorununun yol konusu olduğuna değinen Seçer, meclisten aldığı yetki ile imkanları dahilinde kendi yol ağında olmayan yerlere de yol hizmeti götüreceklerini ifade ederek, “Biz yol yapımı konusunda herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Tabi ki önceliğimiz kendi görev alanımızdakiler ama imkan varsa insiyatif kullanarak ulaşabileceğimiz her yere ayrım yapmadan devam edeceğiz. Geçtiğimiz mecliste bununla alakalı bir yetki aldım. Köy yolu, mahalle yolu fark etmeden ihtiyaç olan yerlerde hiçbir bedel talep etmeden, imkanım varsa orada yol yapacağım. Yeter ki hizmetlerimiz seri olsun" dedi.



"İşçi çıkarmalarında partizanca davranıyor diyenler Allah’tan korkmuyorlar"

Yine muhtarların en çok talep ettiği hizmetlerden biri olan durak konusunda yakın zamanda ihaleye çıktıklarının müjdesini veren Seçer, “Biz kendi atölyemizde yapıyoruz ama iki güne bir durak çıkıyor ama bizim toplam 2 bin durağa ihtiyacımız var. İki güne bir durak yapmakla bu iş bitmez. 500 durak ihalesine çıktık. Seri üretim yapan bir firmadan açık ihale ile alacağız. Mersin'in diğer en büyük sıkıntısı da işsizliktir. Kendi partimden olan, olmayan herkes bana iş için sitem ediyor. Demek ki ben doğru yoldayım. Tüm samimiyetime inanın. Ben işe almak, hizmet götürmek zorundayım. Ben iş bilmez adamlarla iş yapamam. Ben beni aşağıya çeken değil, yükümü hafifletecek, iş bilen eleman almak zorundayım. İşçi çıkarmalarında partizanca davranıyor diyenler Allah’tan korkmuyorlar. Biz böyle bir insanlık suçu işleyemeyiz” diye konuştu.

Tüm muhtarlara kapılarının açık olduğunu ve muhtarların görüşmek için randevu almasına gerek olmadığını vurgulayan Seçer, "Ben hizmet etmek için çırpınıyorum, daha iyisini nasıl yaparım, bu parayla ne kadar fazla hizmet yapabilirim diye düşünüyorum. Ben bütün enerjimi buna harcıyorum. Daha fazla yol, daha fazla köprü yapacağım. Daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşacağım. Yeşil alan, park yapacağım. Fabrika kurduracağım, metro yapacağım. Bu başarı hepimizin olacak. Mahallenizde benim yaptığım hizmetler ses getirirse, insanlar bana dua ederken size de edecekler. Onun için beraber hareket etmek, birbirimizi sevmek durumundayız. Bundan sonra hep bir arada olacağız. Bir arada olarak dağ gibi sorunları küçültebiliyoruz. Toplantılarımız devam edecek. Sizleri aydınlatma toplantılarımız olacak. Bölge ve genel toplantılarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Seçer, 6 ayda biten projeler, 36 ay arası bitecek projeler, başlayacak projeler ve 2020 yılı içerisinde programa alınan MESKİ projelerini muhtarlarla paylaştı. Seçer, aynı zamanda 24 Ekim Perşembe günü açılışı yapılacak olan kariyer Ofisi, Ramazan ayında ve Muharrem ayında vatandaşlar için verilen iftar yemekleri, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdikleri Halk Kart projesi, üniversite öğrencileri için verilecek öğrenim yardımları, yeni ve çağdaş bir anlayışla revize ettikleri eğitim öğretimi destekleme kursları, yol hizmetleri, metro, katlı otoparklar ile ilgili bilgi verdi. Seçer, özellikle dar gelirli vatandaşların çocuklarının okuduğu okullarda dağıtımını yapacakları 'süt senin gurur Mersin’in” projesinde ilk sütün 7 Kasımda dağıtılmaya başlayacağının da bilgisini verdi.

