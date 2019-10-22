Gün içinde uykunuz varsa, sabahları başınız ağrıyorsa dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Osman Kürşat Arıkan, horlamanın, tıkayıcı uyku apne sendromunun önemli bir belirtisi olabileceğini belirterek, "Tıkayıcı uyku apne sendromu, üst solunum yollarının daralması sonucu nefes alıp vermenin 10 saniye ve üzerinde durmasıdır. Bu durum hayatı tehdit edebilecek rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arıkan, horlamanın yol açtığı ve hayatı tehdit eden tıkayıcı uyku apne sendromu hakkında bilgiler verdi.

Erişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ının horladığını, yüzde 25’inin ise düzenli olarak her gece horladığını söyleyen Arıkan, "Erkeklerde kadınlara göre 2,5 kat daha sık görülür ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Horlama, tıkayıcı uyku apne sendromunun önemli bir belirtisi olabilir. Düzenli olarak her gece horlayan hastaların yüzde 50’sinde bu durum görülür” diye konuştu. Tıkayıcı uyku apne sendromunun, üst solunum yollarının daralması sonucu nefes alıp vermenin 10 saniye ve üzerinde durması olduğunu belirten Dr. Arıkan, bu durumun hayatı tehdit edebilecek rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi. Hastalığın belirtileri hakkında da bilgiler veren Arıkan, “Gece terlemesi, yoğun biçimde horlama, gün içinde uyuklamalar ve aşırı uyku hali, sabah baş ağrısı, kalpte çarpıntı ve ritim bozukluğu, kişilik değişiklikleri, hafıza kaybı, cinsel istekte azalma, çocuklarda uykuda altına kaçırma ve okul başarısında düşme gibi belirtiler olabilir” ifadelerini kullandı.



"Tedaviye kilo vererek başlayın"

“Kilolu insanlar, kısa kalın boyuna sahip olanlar, dilin büyük, çenenin geride olduğu durumlar risk oluşturabilir” diyen Arıkan, şöyle devam etti:

"Tıkayıcı uyku apne sendromu tedavisi için kilo vermek, uyku pozisyon terapisi, alkol ve uyku ilaçlarından uzak durma, akşamları hafif yemekler yemek gibi davranış değişiklikleri yapılmalıdır. Davranış değişikliklere ek olarak, PAP tedavisi (pozitif hava yolu basıncı vererek solunum yollarını açık tutma), cerrahi tedavi, tıkanıklığa sebep olan rahatsızlığın ortadan kaldırılması ve solunum yollarının açık hale getirilmesi gereklidir.”

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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