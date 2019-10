Mersin’de Uluslararası Narenciye Festivali heyecanı başladı Bu yıl 7’incisi düzenlenecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 1-3 Kasım tarihleri arasında birbirinden renkli görüntülere sahne olacak Bu yıl süslemelerde 100 ton narenciyenin kullanılacağı festivalde, 10’u mobil 30 figür yer alacak. 25 ülkeden 700 yabancı gösteri sanatçısı, kentin her noktasını karnaval alanına çevirecek

– Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de, 13 Kasım tarihleri arasında bu yıl 7’incisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali heyecanı başladı. Bu yıl süslemelerde 100 ton narenciyenin kullanılacağı festivalde, 10’u mobil 30 figür yer alacak. 25 ülkeden 700 yabancı gösteri sanatçısı, kentin her noktasını karnaval alanına çevirecek.

7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin tanıtım toplantısı, renkli görüntülerle yapıldı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nce hazırlanan narenciye temalı özel tasarım elbiselerin yer aldığı defile ile başlayan toplantıda, mankenlerin sunduğu birbirinden renkli ve göz alıcı tasarımlar büyük ilgi gördü.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir ile protokol üyeleri, festivale hayat verenler ve STK temsilcileri katıldı.



“Süslemeler için 100 ton narenciye ürünü kullanılacak”

Toplantının açış konuşmasını yapan Festival İcra Komitesi Başkanı Özdemir, 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinde kentin simgesi ve ortak paydası olan narenciye etrafında bir kez daha kenetlendiklerini söyledi. Mersin Valisi Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve 4 merkez ilçe başkanının, görkemli bir festival için büyük çaba harcadıklarını belirten Özdemir, “Valimiz ile beraber 27 kurum bu festivalde birleşti. Birlik, beraberlik içinde iş yapan en önemli kuruluşlardan biri işte Narenciye Festivali. Festivalimiz, 70 dönümlük bir alanda yapılıyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Galatasaray Meydanı’nda yapılmakta. Yenişehir sınırından Babil’e kadar uzanan bir güzergahta biz bu işi yapıyoruz. Esas önemli nokta, 30 figür ve festival alanını süslemek için 500 binin üzerinde, yani 100 ton narenciye ürünü kullanıyoruz, el emeği, göz nuru ile. Figürlerin hazırlanmasında 10 bin saatlik bir iş gücü süresi söz konusu” dedi.



“Kentin her noktasında gösteriler olacak”

24 Ekim Perşembe gününden itibaren 10 mobil figürün 10 traktörle Mersin caddelerinde gezdirileceğini ve festivale çağrı yapılacağını dile getiren Özdemir, ayrıca bu yıl festivali kente daha fazla yaymak için aynı tarihten itibaren 4 gün boyunca merkez ilçelerdeki ana caddelerde gösteriler yapılacağını kaydetti. Özdemir, “25 ülkeden gelecek 700 folklor gösteri sanatçısı şehri karış karış dolaşacak. Alışveriş merkezlerinde de gösteriler yapılacak. Festival için Şili’den, Kolombiya’dan, Meksika’dan, Güney Kore’den, yani dünyanın dört bir yanından genç sanatçılar Mersin’e gelecek” diye konuştu.



“Türkiye Su Jeti ve Flyboard yarışmaları yapılacak”

Hafta sonunda kortej geçişi yapacaklarını bildiren Özdemir, korteje katılmak isteyen herkese de çağrı yaptı. Festivalde, 20 ülkeden ressamların da yer alacağı iki ayrı sanat etkinliği olacağını belirten Özdemir, bu yılki defilede de yeni bir kreasyon sunacaklarını söyledi. Açık hava fuarında, kadınların kendi emekleri ile yaptıkları ürünleri sergileyecekleri stantlar açılacağını ifade eden Özdemir, “Mersin Üniversitesi aşçılık bölümünden 20 öğrenci ve çeşitli illerdeki büyük şeflerle narenciye lezzetlerinin sunulacağı ‘GastroShow’ da festivalde yer alacak. Ayrıca, Toros Üniversitesi’nin aşçılık bölümü de alanda tadımlık lezzetler sunacaklar” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’de ürünün kendisi süsleme aracı olarak kullanılan tek meyve festivalini yapıyoruz”

Beş okulda 20 bin öğrenciye narenciye dağıtılacağını dile getiren Özdemir, satranç, fotoğraf ve beste yarışmasının yanında flyboard, yelken ve su jeti gösterileri ile bu yıl ilk kez Türkiye Su Jeti Şampiyonası yapılacağını söyledi. Festival kapsamında Ahmet Baran ve Hüseyin Turan ile Gencer Savaş Bandosunun da konser vereceklerini belirten Özdemir, “Türkiye’de ürünün kendisini süsleme aracı olarak kullanılan tek meyve festivalini yapıyoruz. Bu durum, Türkiye’de tek. Bu festivalde emek, birliktelik, sanat, hayal gücü var” diyerek, tüm Mersinlileri festivalimizin güzelliklerini görmeye, coşkusuna ortak olmaya çağırdı.



“Yakın tarihin sadece Türkiye’de değil, dünyada yükselen yıldızının Mersin olacak”

Başkan Seçer de Narenciye Festivalinin Mersin için son derece önemli olduğunu vurguladı. Festivalin tartışmasız iyi bir organizasyon olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti: “Asıl sihirli cümle; daha iyisini nasıl yapabiliriz? İstediğimiz noktada olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Gözlerimizi kapatmamamız, kulaklarımızı tıkamamız gerekiyor. Biz daha mükemmel bir Mersin oluşturmak istiyoruz. Yakın tarihin sadece Türkiye’de değil, dünyada yükselen yıldızının Mersin olacak ve olması gerekiyor. Tüm kriterler bize bunu gösteriyor. Muazzam bir tarihi kültürel birikimimiz, inanılmaz ekonomik potansiyeliz, doğamız, insan kaynağımız var. Mersin şanslı günler yaşıyor. Burada hiçbir parti ayrımı yapmadan, çok farklı dünya görüşünden insanlar bir ortak amaç uğruna toplandık. Biz bunları daim kılacağız, daha iyi noktalara getireceğiz.”

“Bizim, kentimizi tanıtmaya ihtiyacımız var” diyen Seçer, narenciyenin muazzam bir ekonomik kaynak olduğunu ifade etti. Mersin ihracatının yaklaşık 1,8 milyar dolar olduğuna işaret eden Seçer, bunun 350400 milyon dolarının narenciyeden kaynaklı olduğunu belirterek, “Mersin üretiminin yüzde 60’ı yurt dışına gidiyor ve kente para olarak giriyor; bu muazzam bir şey. Kente para girmesi lazım. Ürettiğimiz ürünlerimizi Mersin dışına satmamız gerekiyor” dedi.



“Narenciye; istihdam, iş, para, sağlık, ihracat, turizm demek”

Vali Su ise narenciyenin Mersin’in çok önemli bir ürünü olduğunu vurguladı. Mersin’de narenciye sektörünün on binlerce insana istihdam sağladığına dikkat çeken Su, “On binlerce insanımız üretimden, on binlerce insanımız satışından para kazanıyor. Milyonlarla ifade edilen değerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin yaklaşık 4’te 1 narenciye üretimini 1,2 milyon ton ile il olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37’sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam demek, ihracat demek. Festival yapıyoruz; 25 ülkeden 700 civarında konuk misafirimizi ağırlayacağız ki, bu aynı zamanda turizm demek. Bunların her biri gidip ülkemizi anlatacak, sosyal medyadan paylaşacak ve bir anda milyonlara ulaşacağız. Narenciye; istihdam, iş, para, sağlık, ihracat, turizm demek. Tüm bunlar da bir insanı mutlu eden şeyler. İşiniz, paranız, sağlığınız varsa mutlusunuz demektir. O zaman narenciye mutluluk demektir. O zaman kıymetini bileceğiz, uluslararası düzeyde tanıtacağız ve bundan herkesin en yüksek düzeyde istifade etmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bu festivalimiz 2020’de yapacağımız Turunçgil Kongresi’ne de altyapı oluşturacak” diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Su ve protokol üyeleri, figürlerin narenciye ürünleri ile süslemelerinin yapıldığı Yenişehir Fuar Merkezine geçerek, incelemelerde bulundular.

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.