Toroslar'da semt pazarlarına sıkı denetim

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında haksız kazancı önlemek amacıyla etiket kontrolü yaptı.

Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, tezgahları gezerek etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafını uyardı. Hijyen kurallarının da dikkate alındığı pazar denetimlerinde haksız rekabeti önlemek amacıyla kayıt dışı seyyar olarak satış yapan şahıslara da geçit verilmiyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin halkın sağlığı olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Pazarlarda gerçekleştirilen etiket kontrolü ile amacımız vatandaşlarımızın maddi açıdan zarar görmemeleridir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 / 1270 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler” dedi.

Kurallara uyan pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ise denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

MERSİN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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