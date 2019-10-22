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Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Elbir atandı

İHA

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Elbir atandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Elbir atandı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Elbir atandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdürü Elbir'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Elbir'e Atatürk portresi hediye eden Bozdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Ünsal'a da Türk bayrağı portresi hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, şehrin huzur ve güvenliği için tüm kurumlar ile diyalog içinde elbirliği ile hizmet edeceklerini ifade ederek Bozdoğan'a teşekkür etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “İlçe Emniyet Müdürümüze ve müdür yardımcımıza, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Huzurlu ve güvenilir bir kent için yapacakları görevde her zaman güvenlik güçlerimizin yanlarında olacağımızı ifade ediyor yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

MERSİN

22 Ekim 2019 Salı

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