"Salgından 2 hafta önce aşılanın"

Grip aşısı için en uygun zaman ekim, kasım ve aralık ayları olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, "Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyucu etkisi başlar. Bu nedenle grip salgınları başlamadan ve hastalık belirtileri görülmeden önce yaptırılmalı" dedi.Grip salgınına karşı aşının koruyucu etkisine dikkat çeken Çamlıca Medipol Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, aşılanma ve alınması gereken önlemleri anlattı. Gribe neden olan virüsün mutasyona uğradığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Koçyıldız, "Aşının içeriği her yıl değiştirilir. Bu amaçla yüzden fazla laboratuvardan elde edilen bilgiler Dünya Sağlık Örgütü´nde toplanarak her yıl yeni aşının içeriği belirlenir" bilgisini verdi."BU ÜÇ AYA DİKKAT"Aşı yapıldıktan iki hafta sonra koruyucu etkisinin başladığına dikkati çeken Koçyıldız, "Grip aşısı salgınlar başlamadan önce yaptırılmalı. Aşılama için en uygun zaman ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Grip aşısı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmakta. Bu nedenle, grip salgınları başlamadan ve hastalık belirtileri görülmeden önce yaptırılmalı. Geçen yıllarda geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısı bu yıl için bir korunma sağlamaz. Grip aşısı çoğu aşıdan farklı olarak her yıl yeniden yaptırılmalı" ifadelerini kullandı.KIZARIKLIK, ŞİŞLİK, AĞRI OLABİLİRKoçyıldız, aşıya bağlı grip hastalığının oluşmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:"Grip aşısı, sizi grip hastalığından korumak için yapılır. Aşıya rağmen virüs size bulaşsa bile gribi daha hafif geçirmenizi sağlar ve hastalığı diğer insanlara bulaştırmanıza engel olur. Grip aşısı ile vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşmaz. Grip aşısına bağlı aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler çok nadiren görülür ve kısa sürede kendiliğinden geçer. Grip aşısı uygulanmasından sonra nadiren alerjik reaksiyon görülebilir."İLK 6 AY ÖNERİLMİYORAşı için riskli bazı gruplar haricinde herkesin grip aşısı olabileceğini ifade eden Koçyıldız, şu ifadeleri kullandı:"Hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara, ciddi yumurta alerjisi olanlara, daha önce grip aşısı yapılınca ciddi alerji öyküsü olanlara ve henüz iyileşmemiş ateşli hastalığı olanlara uygulanmamalı. Aşıların sağlık kurumunda ve hekim kontrolünde uygulanması önerilir. 6 aydan küçüklerde aşının güvenliği ve etkisi bilinmediği için önerilmemekte. Daha önce aşı uygulanmamış 6 ay-8 yaş arasındaki çocuklara, en az 4 haftalık bir aradan sonra, aynı grip mevsimi içinde ikinci bir doz önerilir. Bu yaştan büyük herkese, her grip mevsiminde sadece bir doz yeterli olur."



MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.