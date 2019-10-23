Okul bahçesindeki kümeste öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu yönetimi, çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi için bahçede kümes kurdu. Tenefüslerde kümese koşan öğrenciler, içerisinde yer alan tavuk, horoz ve kuşları görmek için birbirleriyle yarıştı.

Tarsus'ta Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Karagöz ve Okul Aile Koruma Birliği Başkanı Levent Özsu tarafından okul bahçesinde kümes kuruldu. Kümeste evcil hayvanlardan oluşan tavuk, tavşan, güvercin ve ördek gibi sevimli hayvanlar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilere hayvan sevgisinin geliştirilmesi için hayata geçirilen proje, öğrenci velileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Okul çevresindeki apartmanlarda yaşayan öğrencilerin kedi ve köpeğin dışında çok fazla hayvan göremediğini belirten Müdür Karagöz, "Öğrencilerimiz sürekli apartmanda kaldıkları için sokakta sadece kediköpek görüyorlar başka canlı hayvan görmüyorlar. Yumurta yiyorlar ama kaynağı nedir bilmiyorlar. Biz bu projeyi hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattık. Tavşanlar, tavuklar, horozlar ve bıldırcınlarımız var. Çocuklar çok benimsedi. Kendi yiyecekleri içtikleriyle besliyorlar. Adeta yemiyor, yediriyorlar. Bu bizi de çok etkiledi. Hayvanların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Tavuklarımız yumurtladıklarında, çocuklarımız kümesin içine girip elleriyle yumurta toplayacak ve bunu da görmüş olacaklar. Biraz daha bu projeyi geliştireceğiz" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Okul Aile Koruma Birliği Başkanı ve öğrenci velisi Levent Özsu ise "Okul müdürümüz bize bu projeyi gerçekleştirmek istediğini söyledi. Bizler de veliler olarak olumlu karşıladık. Çocuklarımız çok mutlu oldular, yiyeceklerini paylaşıyorlar. Diğer velilerimizde çok mutlu, hayvan çeşitlerimizi arttırıp kümesimizi büyüteceğiz. Bazı veli arkadaşlarımız da kümese katkı koymak için hayvanlar getirmek istedi. Oldukça güzel bir tablo ortaya çıktı" diye konuştu.



MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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