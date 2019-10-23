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Mersin'de iklim krizine çözüm aranacak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 25-26 Ekim’de ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2526 Ekim'de İdema Uluslararası Kalkınma Yönetimi'nin ev sahipliğinde Climathon Mersin etkinliği düzenlenecek.

Mersin'de iklim krizine çözüm aranacak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 25-26 Ekim’de İdema Uluslararası Kalkınma Yönetimi’nin ev sahipliğinde Climathon Mersin etkinliği düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2526 Ekim’de İdema Uluslararası Kalkınma Yönetimi’nin ev sahipliğinde Climathon Mersin etkinliği düzenlenecek.
İnogar Mersin’de gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye’de sadece Mersin, İstanbul ve İzmir’de, dünya genelinde ise 115 şehirde eş zamanlı gerçekleşecek. İklim krizine çözüm üretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yaşanılır bir kent ve dünya için sürdürülebilir çözümler üretecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek fikirler neticesinde gerçekleştirilebilir projelerin ortaya çıkması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve çeşitli kurumkuruluş temsilcilerinin jüri üyelerini oluşturduğu etkinlikte, Mersin için su, toprak ve hava teması belirlendi. Etkinlik, yeni fikirler sunacak katılımcılarını bekliyor. İdema Uluslararası Kalkınma Yönetimi’nin Bölge Direktörü Mehmet Sarıca, Türkiye’de yalnızca aralarında Mersin’in olduğu üç şehirde bu etkinliğin gerçekleşeceğini vurgulayarak, "Climathon bundan yaklaşık 5 yıl önce, tamamen çevre üzerine duyarlı olan sivil toplum örgütlerinin dünya ölçeğinde bir araya geldiği, bir platform. Bunu da farkındalık oluşturmak adına her yıl bu tarihlerde eş zamanlı olarak dünyanın 100’ü aşkın şehrinde birtakım etkinliklerle, insanların iklim krizine, afetine karşı duyarlılığını sağlamak amacıyla yapıyor. Biz de Mersin merkezin kurulmasıyla beraber akreditasyon sürecini tamamladık. Mersin’de dünyadaki diğer şehirlerle beraber eş zamanlı olarak 2526 Ekim’de Climathon etkinliğini yapacağız. Türkiye’de sadece 3 şehirde Mersin, İzmir ve İstanbul olarak Climathon ağına dahil olduk" dedi.
Etkinlikte üretilecek fikirlerin yaşanılır bir kent ve dünya için önem taşıyacağını ifade eden Sarıca, “Esas hedefimiz, iklim krizine yönelik Mersin’in yaşadığı sorunlar ve bunların çözüm önerileri geliştirilmesi. Etkinlik katılıma açık, başvuru yapabilirler. İki günlük süreç içerisinde ilk başlarda konuşmacıların da yer alacağı bir kısım olacak. Ama esas 24 saatlik bir bölüm var ki, katılımcıları ekipler halinde tamamen serbest bıraktığımız bir zaman. 24 saat içerisinde Mersin’in iklim sorunlarına çözüm olacak projeler getirecekler. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin de hem jüri hem de mentör olarak bürokratları olacak. Tamamen gerçekleştirilebilir projelerle gelinirse belki yerel yönetimler sahip çıkacaktır ve bu uygulamaya geçecektir" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel ve sosyal konulardaki desteğini yürüttükleri projenin her aşamasında gördüklerini vurgulayan Sarıca, “Biz sadece bu etkinlikte değil, bu merkezi kurduğumuz süreden bu yana özellikle yerel yönetimlerin, özelinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi desteklerini ve işbirliğini gördük. Mersin ölçeğinde baktığımızda gelir modeli daha çok tarıma dayalı bir üretim anlayışı olan bir şehir. Fakat iklim krizi tarım alanlarını da yok ediyor. Kuraklık boy gösteriyor. Bunlar buradaki insanların geçim kaynaklarını da yok etmek üzere. O yüzden bir an önce önlemlerin alınması lazım" şeklinde konuştu.
Başkan Seçer de son meclis toplantısında Akdeniz’de yapılacak olan polipropilen tesisiyle ilgili yaptığı konuşmasında, "Benim görüşüm oraya bu tesisin yapılmasının olumsuz olacağı yönünde. Bu konudaki görüşümüzü Belediye olarak da ilgili bakanlığa gönderdik. Ben elbette yatırıma karşı bir insan değilim. Yatırımcı ve işadamı kimliği olan bir belediye başkanı olarak asla böyle bir düşüncenin içerisinde olamam. Ben Mersin'e yatırım yapılmasını istiyorum. Ama yatırım yapılsın diye de kentime olumsuz sonuç bırakacak yatırımlara olumlu bakamam. Bu çevre, kent, sosyolojik, ulaşım açısından olabilir. Birçok faktör var. Ben bunları değerlendiririm, olumlu görürsem olumlu yaklaşırım ama olumsuz görürsem de bunu açıklıkla ifade ederim. Ama ben sadece görüş bildiririm. Bu yetki, Ankara'nın, ilgili bakanlığın, Bakanlar Kurulu'nun alacağı karar. Burada bir polipropilen tesisinin yapılması konusu, şehrin içinde kalması, trafiğe yapacağı olumsuzluklar, o bölgenin daha çok ticari ve lojistik yatırımlara uygun olduğu düşüncesi, yani limanın genişleme alanı, Serbest Bölge’nin genişleme alanına uygun olmasından kaynaklı birçok kriteri de göz önüne alarak farklı bir yere böyle bir tesis yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

MERSİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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