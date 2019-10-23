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73 otobüs şoför için mülakatlar tamamlandı Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü için ...

İHA

73 otobüs şoför için mülakatlar tamamlandı Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü için çıktığı ilanların ardından mülakatları da tamamladı Büyükşehir Belediyesi, toplam 1003 başvuru arasından, aralarında kadınların da bulunduğu 73 şoförün işe alımlarını yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü için çıktığı ilanların ardından mülakatları da tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, bin 3 başvuru arasından, aralarında kadınların da bulunduğu 73 şoförün işe alımlarını yapacak.
Mersinli vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek ve onlara hızlı, güvenli, konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 73 şoförün 25’ini kadın, 48’ini de erkek şoförlerden seçecek. İlanların kaldırılmasının ardından mülakatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerinin bulunduğu komisyonlar ile şoförleri mülakata tabi tutarak, alandaki yeterliliklerini öğrendi. Mülakatı başarılı bir biçimde geçen şoför adayları, kısa süre sonra iş başı yaparak, direksiyon sallamaya başlayacak. Bin 3 başvurunun 40’a yakını kadın adaylardan oluşuyor ve toplam 25 kadın bu alanda istihdam edilecek. Şoförlerin 26 yaşından gün almış ve 66 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Şoförlerin SRC1 ve SRC2 belgeleri, eski ehliyetlerde E, yenilerde D sürücü belgesi ile psikoteknik belgelerinin olması gerekiyor. Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü olarak toplam 73 otobüs şoförünü işe alacaklarını ifade ederek, “25’i kadın, 48’i erkek olmak üzere toplamda 73 personel istihdam edeceğiz. Yılbaşından sonra alınması planlanan 73 otobüsümüzle ilgili de bu şoförleri ön hazırlık gibi değerlendirip, müracaatlarını alıp, iş başvurusunu geçenleri süratle görevine başlatacağız. Vatandaşlarımızı toplu taşımaya yönlendirmek, hızlı, güvenli, konforlu bir toplu taşıma amacıyla bu alımları yapıyoruz” dedi.
Topçuoğlu, ehliyet, SRC belgeleri ve özellikle de şoför adaylarının iletişim konusundaki becerilerine dikkat edeceklerini anlattı.
Mülakata giren Betül Arslan Kılıç, trafikte olmayı çok sevdiğini ve belediyede hizmet vermek istediği için otobüs şoförlüğü alımına başvuru yaptığını belirterek, “Daha önce 3 yıl servis şoförlüğü yapmıştım ve 2005 yılından beri trafikteyim, sürücüyüm. Kadınlarımız aslında belediye otobüsü şoförlüğünü yapamayacağını düşünüyor. Buna kesinlikle karşıyım. Annem ve babam tır şoförü. İnşallah ben de Allah nasip eder ve belediye otobüsü şoförlüğüne girebilirim” diye konuştu.
58 yaşındaki Gönül Şur ise ilanı sosyal medyadan gördüğünü ve bunun üzerine başvuruda bulunduğunu ifade ederek, “İhtiyacım vardı. Tek maaş ile geçinemiyoruz. Taksi, dolmuş, pickup şoförlüğü yaptım. Şoförlük konusunda aktif 30 yıllık deneyimim var. Kadınların da başvuru yapabilmesine çok memnun oldum ve o yüzden de güvendiğim için geldim. Başkanımız Vahap Seçer’e bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.
2 çocuk annesi Elif Kafa da kadınların da otobüs şoförlüğü için başvuruda bulunabilmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, “Belediyemizin kadınlara destek vermelerine ve onların önünü açmalarına seviniyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Daha önce servis şoförlüğü yaptım. Araç kullanmayı çok seviyorum. Elimden geleni her zaman yaparım. İnşallah kısmet olursa bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Şoförlük mesleğini çok sevdiğini ve yapmayı da istediğini dile getiren Şerife Alkış, “Şoförlük mesleğine aşığım ve çocukluk hayalimdi. Ulaşılmaz bir hayal diye biliyordum. Ama diğer illerdeki kadın arkadaşları gördükten sonra bu hayalin gerçek olabileceğini düşündüğüm için mücadele ediyorum ve inşallah olacak. Bu mesleği yapmak istiyorum. Seviyorum ve insan yaptığı işi severek daha güzel yapar. İnsanlara, halkımıza daha verimli olur. Biz kadınlar daha kibar ve anlayışlı olduğumuz için bu meslekte daha ideal ve başarılı olacağımıza eminim. Başkanımıza biz kadılara böyle bir şans verdiği için de çok teşekkür ediyorum” dedi.
Mülakatta belirlenen isimlerin ardından şoförler sürüş testine tabi tutulacak ve testi başarılı bir şekilde geçen şoför adaylarının işe alımları gerçekleştirilecek.

MERSİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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