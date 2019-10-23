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Gültak: “Bugüne kadar 9 milyon lira borç ödedik” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve geldiği ...

İHA

Gültak: “Bugüne kadar 9 milyon lira borç ödedik” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 ayda gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesinin 185 milyon lira, bugünkü toplam borcun ise 220 milyon 210 bin lira olduğunu söyledi. Bu borcun 150 milyon lirasının İller Bankası yapılandırması, 27 milyon lirasının da İller Bankası kredi borcu olduğunu belirten Gültak, “Bugüne kadar 9 milyon lira borç ödedik. Bana ait olmayan borçları ödemeye devam ediyorum” dedi.
31 Mart’ta Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Gültak, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 aylık sürede hayata geçirdiği hizmetleri, devam eden çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri, düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

“Akdeniz’in geçmiş 20 yılı heba edilmiş”
Resmi sayımlara göre nüfusu 270 bin olan Akdeniz ilçesinin gündüz nüfusunun ise 600 bini bulduğunu ifade eden Gültak, göreve gelir gelmez Akdeniz’de hızlı bir tempoyla hizmet, proje ve yatırım atağı başlattıklarını vurguladı. İlçenin makus talihini değiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Gültak, “Akdeniz’in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız. Akdeniz’de yaşayan insanlarımıza ulaşıyor, gönüllerine dokunuyoruz. İnsanlarımızın yüzü gülüyor ve geleceğe artık umutla bakıyorlar. Yerel seçimlerde halkımıza bir söz verdik, bu sözümüzün daima arkasındayız. Akdeniz’in; uğradığı haksızlık ve eşitsizliği ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

“Bir zamanlar TOMA’ların gezdiği, taşların atıldığı, uyuşturucunun satıldığı yerde artık sevgi, barış var”
İlçede değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattıklarının altını çizen Gültak, bu çerçevede Güneş Mahallesi Pazar Sokağını baştan sona restore ederek, halka modern, temiz ve düzenli bir pazar yeri kazandırdıklarını söyledi. Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde üzerinde başlayan “Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi” kapsamındaki yenileme ve düzenleme çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirten Gültak, “Toplamda 10 milyon lira bütçeye sahip olan projemiz sayesinde, her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir yapıya; mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılarımızın da alışverişlerini yapabilecekleri modern ve tertemiz bir görünüme kavuşacak. Pazar tezgahlarının 6’sı kadınlara, 6’sı engellilere ayrıldı. Bir zamanlar TOMA’ların gezdiği, taşların atıldığı, uyuşturucunun satıldığı yerde artık sevgi, barış, kardeşlik var” ifadelerini kullandı.

“52 kadına 110 milyon lira mikrokredi sağladık”
Akdeniz’de bir ilke imza atarak 4 mahalleye çocuklar için portatif yüzme havuzları kurduklarını, dezavantajlı başarılı çocuklar için hafif motorlu hava aracıyla ücretsiz uçuş etkinliği düzenlediklerini anlatan Gültak, 400 çocuğu da yaz kampına, 300 kursiyer kadını da kültür gezilerine gönderdiklerini söyledi. Kursiyer kadınların, hazırladıkları proje çerçevesinde bu aydan itibaren İŞKUR üzerinden günlük 25 lira alacaklarını belirten Gültak, ayrıca bugüne kadar 52 kadına 110 milyon lira mikrokredi sağladıklarını dile getirdi.
Gençlere ücretsiz üniversite kursu; kimsesiz, yaşlı ve engellilere “Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti” verdikleri bilgisini paylaşan Gültak, Halk Günü dışında bir ilk olarak meclis toplantılarını da mahallelere taşıdıklarını kaydetti.

“CHP’li ve HDP’li meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum”
Akdeniz Meclisinin uyum içinde çalıştığını vurgulayan Gültak, “Çoğunuzun beklemediği bir durum. CHP’li ve HDP’li meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar da bizi bu konuda destekliyorlar, Akdeniz Belediyesi’ndeki çoğu konu oy birliği ile geçiyor. Mustafa Gültak, tek başına bir şey yapamaz. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız olmadan ben her şeyi yapamam. Bütçe ve Stratejik Planı oy birliğiyle geçirdik, çünkü planı herkes çok iyi biliyordu, herkese açtık” şeklinde konuştu.
Şehit alilerine sahip çıkarak evlerini yenilediklerini, park ve yeşil alan sayısını artırmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Gültak, asfalt ve yol çalışmalarından Kariyer Ofisine, yeni spor tesislerinden temizliğe, Çamlıbel’i Canlandırma Projesinden Adanalıoğlu eski çöp depolama alanının üzerinin kapatılmasına kadar 6 ayda yaptıkları hizmetleri ayrıntılarıyla anlattı.

“Bugüne kadar 9 milyon lira borç ödedik”
Belediyenin mali durumuna ilişkin de bilgi veren Gültak, Akdeniz Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesinin 185 milyon lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bugün toplam borcumuz 220 milyon 210 bin lira. Bu borcun 150 milyon TL’si İller Bankası yapılandırması. Ben geldiğimde bu borç 156 milyon liraydı; 6 milyon lirasını ödedim. Toplam borcun 27 milyon TL’si de İller Bankasına kredi borcudur. Bu da yaklaşık 2930 milyon TL civarındaydı, burada da 3 milyon kapattım. Yani geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık 9 milyon TL de borç ödedik. Bana ait olmayan borçları ödemeye devam ediyorum. Bütün zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam ediyoruz. Esnafa, piyasaya 10 milyon TL borcumuz var. Her ay düzenli para ödüyoruz. Akdeniz Belediyesine herkes mal satmak istiyor, çünkü parasını tıkır tıkır alıyor. O yüzden esnafa da piyasaya da bir borcumuz yok. 1 Nisan15 Ekim 2019 tarihleri arasında, İller Bankasından belediyemize gelen net tutar 28 milyon 586 bin lira olduğu halde, aynı tarihler arasında sadece memur, işçi ve şirket elemanları sosyal kesintileri 32 milyon 800 bin lira olmuştur. Aradaki fark 4 milyon 214 bin liradır. Bu farka rağmen Akdeniz’de hizmet veriyor, proje ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz.”

“Büyükşehir ayağını da tıkamıyoruz”
Akdeniz’de yakın zamanda hayata geçirecekleri hizmet ve projeleri de anlatan Gültak, “Hem kendi bölgemizde çalışıyoruz hem Millet Bahçesi gibi Mersin’i ilgilendiren projelerde hükümetin desteğini buraya getiriyoruz. Lütfi Elvan’a, milletvekillerimize, il başkanıma teşekkür ediyorum. Ankara ayağı olmadan bunları yapmam mümkün değil. Tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bir yandan Akdeniz, bir yandan Mersin; bir de bunun Büyükşehir ayağı var. Büyükşehir ayağını da tıkamıyoruz. Seçilmiş başkanların önünün kesilmesini istemiyoruz. İmkanlar tanıyoruz, yapsınlar. Beş yılları var bizim gibi. Büyükşehir’de de uyum içinde Mersin yararına olan her şeyin yanında yer alıyoruz, yer almaya da devam edeceğiz” dedi.

“Tarım Kurulu bugün 4 ilçe için toplanıyor. Hayırlı olsun”
Akdeniz ilçesindeki ikinci etap imar çalışmalarına da değinen Gültak, bu konudaki yeni bir gelişmeyi de paylaştı. Gültak, “8 yıldır bu memlekete DSİ görüşü gelmiyordu. Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, bu bölgenin hiçbirinin yok, getirttirdik. Tarım Kurulu; Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Aydıncık için bugün toplanıyor, hayırlı olsun. Tarım Kurulu bugün kararanı verecek ve bakanlığa gönderecek. Oradan onay aldıktan sonra Büyükşehir 5 binlik planı, biz binlik planı yapacağız. Belediye başkanlığının dışında başka bir misyonu da kullanıyoruz; ‘Bana ne Yenişehir’den, Mezitli’den, Toroslar’dan’ demiyoruz, Mersin’i önemsiyoruz” diye konuştu.
İkinci etap imarla Karaduvar, Kazanlı, Huzurkent’in değerleneceğine dikkat çeken Gültak, “Dört aydır söylüyorum; arsası olanlar satmasın. Fiyatlar değişecek. Dikkatli olun, vatandaşı da uyarın” ifadelerini kullandı.
Yılmaz Güney Parkının yenilenmesinden Tırmıl Tepe Spor Kompleksine, kentsel yenileme projesinden ATAŞ yerleşkesi toplu konut projesine kadar kısa dönemde hayata geçecek projelerle ilgili bilgi veren Gültak, “Sosyal bir belediyecilik, halk içinde bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Daha birçok farklı proje üreteceğiz” şeklinde konuştu.

MERSİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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