Mersin'de temiz deniz denetimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, deniz temizliği konusundaki denetimlerini ve incelemelerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, MESKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Halit Sümen ve MESKİ Arıtma Daire Başkanı Emel Deniz Ünal’dan oluşan heyet, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu. Balıkçı Barınağı ve yat limanında oluşan deniz kirliliği konusunda araştırma ve çözüm üretmek üzere deniz dibinden sediman numuneler ve deniz yüzeyinden de mikroplastik numuneler alınarak, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne analiz için gönderildi.

“Birlikte ortak çözüm üreteceğiz”

Halisdemir, heyetle harita üzerinde yaptığı incelemelerde, Amatör Balıkçılar Derneği yöneticilerini de işbirliğine davet ederek, “Denizin kirliliğini minimuma indireceğiz. Hatta sıfırlamaya çalışacağız. Burada hızlı bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda Liman Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile de toplantılar yaparak buranın daha aktif nasıl kullanılabileceğine bakacağız. Arkadaşlarımız numune alıyorlar, numuneleri ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne göndereceğiz. Orada analiz yapılacak, ne tür atıklar olduğuna bakacağız. Bir balık adam arkadaşımız denizin dibinde kamerayla kayıt alıyor. Deniz dibini tarayacağız. Mevcut durumu göreceğiz. Çünkü bazı yerlerde özellikle köşe bölgelerde balçık olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar var, nasıl var onu da analiz yapacağız. MESKİ ile birlikte ortak çözüm üreteceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunun detaylı çalışmasını yapacağız. Sizden ricamız özellikle üyelerinizin denizi kirletmemesine yönelik ciddi bir farkındalık, bir algı oluşturmak. O konuda da siz destek verin. Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nı temizleyeceğiz" dedi.

Bölgenin temizliğiyle cazibe merkezi olması amaçlanıyor

MESKİ yetkililerinin de içinde olduğu heyet, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek karasal kirliliği önlemek amacıyla kanallardan gelebilecek çöplerin tutulması için çalışma yapılmasını gündeme aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, deniz yüzeyindeki çöplerin toplanması konusunda proje çalışmaları yapılmasını ele aldı. Sözkonusu alanda bulunan tekne sahiplerinin duyarlılığını artırmak ve kirletmelerini önlemek amacıyla çalışma yapılması konularında fikir birliğine varılırken, Amatör Balıkçılar Derneği yöneticileriyle de görüşülerek, Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve yat limanı sorunları konuşuldu, çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca dernek üyelerinin de katılacağı bir toplantı yapma kararı alındı.

MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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