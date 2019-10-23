Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de DKP/BÖG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Devrimci Parti içerisinde faaliyet yürütüp eleman temin ettikleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin ev ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise broşür, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması bulunan yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.