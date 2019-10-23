Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de DKP/BÖG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Devrimci Parti içerisinde faaliyet yürütüp eleman temin ettikleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin ev ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise broşür, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması bulunan yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
MERSİN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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