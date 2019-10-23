KUZEY K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, Biz her zaman T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u00b4nin mutlu g\u00fcn\u00fcnde de zor g\u00fcn\u00fcnde de yan\u0131nday\u0131z. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 nda b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131ya imza att\u0131k dedi.KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, bir dizi etkinlik i\u00e7in geldi\u011fi Mersin\u00b4in Anamur il\u00e7esinde yeni in\u015fa edilen 50 metre geni\u015flik ve 350 metre uzunluktaki Anamur \u0130skelesi ni gezdi. Tatar\u00b4a, KKTC Tar\u0131m ve Do\u011fal Kaynaklar Bakan\u0131 Dursun O\u011fuz, Vali Ali \u0130hsan Su, Anamur Kaymakam\u0131 \u0130smail G\u00fcltekin, Anamur Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (ANTSO) Ba\u015fkan\u0131 Ferudun Toruno\u011flu, Mersin Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ayhan K\u0131z\u0131ltan ile KKTC Mersin Ba\u015fkonsolosu Ay\u015fen Volkan e\u015flik etti. G\u00f6nderdeki KKTC ve T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131nda protokol\u00a0ile foto\u011fraf \u00e7ektiren Tatar, daha sonra \u00fclkesine su temin eden Alak\u00f6pr\u00fc Baraj\u0131 n\u0131 gezdi.\u00a0Burada DS\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mevl\u00fct Ayd\u0131n, Ba\u015fbakan Ersin Tatar\u00b4a baraj\u0131n kapasitesi ve i\u00e7me ve sulama havzas\u0131 hakk\u0131nda genel bilgiler verdi. Tatar, Do\u011fu Akdeniz de petrol, gaz, hidrokarbon aray\u0131\u015flar\u0131 nedeniyle T\u00fcrk H\u00fck\u00fcmeti nin bir tak\u0131m m\u00fccadelesi, KKTC ile yap\u0131lan anla\u015fmalar, dolay\u0131s\u0131yla bu denizlerin ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu bir kez daha buradan m\u00fc\u015fahede ediyoruz. Bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda aram\u0131zdaki mesafe g\u00f6l gibi duruyor. \u00d6zellikle k\u0131\u015f aylar\u0131nda hava net oldu\u011funda, da\u011flar\u0131 \u00e7ok yak\u0131n g\u00f6r\u00fcyoruz. Bizler Toros Da\u011flar\u0131 n\u0131, siz de buradan Be\u015fparmak Da\u011flar\u0131 n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz, dolay\u0131s\u0131yla bu kadar yak\u0131n\u0131z dedi. \u00d6NEML\u0130 B\u0130R DEVLET HAL\u0130NE GELECE\u011e\u0130Z Ard\u0131ndan KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin\u00a0Tatar beraberindeki heyetle ANTSO\u00b4nun d\u00fczenledi\u011fi resepsiyona kat\u0131ld\u0131. Tatar,\u00a01974 Bar\u0131\u015f Harekat\u0131 nda T\u00fcrk askerinin gelmesi ile adaya bar\u0131\u015f ve huzur geldi\u011fine dikkat \u00e7ekerek, \u015eu anda KKTC bu bar\u0131\u015f ortam\u0131nda, huzur ortam\u0131nda kendi yoluna devam etmektedir. Ant olsun daha da g\u00fc\u00e7lenece\u011fiz, Do\u011fu Akdeniz de daha da \u00f6nemli bir devlet haline gelece\u011fiz diye konu\u015ftu. T\u00dcRK\u0130YE N\u0130N YANINDAYIZ Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 n\u0131n uluslararas\u0131 anla\u015fmalar \u00e7er\u00e7evesinde hakl\u0131 ve ter\u00f6re kar\u015f\u0131 me\u015fru m\u00fcdafaa oldu\u011funu kaydeden Tatar, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Biz her zaman T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u00b4nin mutlu g\u00fcn\u00fcnde de zor g\u00fcn\u00fcnde de yan\u0131nday\u0131z. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 nda da hep yan\u0131nda olduk. Ne mutlu bize ki T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ve Cumhurba\u015fkan\u0131\u00a0Recep Tayyip Erdo\u011fan ile h\u00fck\u00fcmetinin bu kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 \u015fu anda b\u00f6lgede huzurlu, g\u00fcvenli ve ger\u00e7ekten de millet olarak b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131ya imza att\u0131k. Tatar, daha sonra bu y\u0131l 6\u00b4nc\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen Tar\u0131m ve G\u0131da Fuar\u0131\u00b4na kat\u0131ld\u0131.\u00a0