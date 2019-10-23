Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, daha b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lara hep birlikte imza atacaklar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u0130nsanlar\u0131n refah\u0131, mutlulu\u011fu i\u00e7in T\u00fcrk milleti herkesle bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde olmu\u015ftur. Biz KKTC de herkesle bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k dedi. KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, bu y\u0131l 6 nc\u0131s\u0131 d\u00fczenlenen Anamur Tar\u0131m ve G\u0131da Fuar\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lmak \u00fczere Mersin in Anamur il\u00e7esine geldi. Anamur da yap\u0131m\u0131 s\u00fcren iskele ve KKTC Su Temin Projesi kapsam\u0131nda adaya aktar\u0131lan suyun topland\u0131\u011f\u0131 Alak\u00f6pr\u00fc Baraj\u0131 nda incelemede bulunan Tatar, DS\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mevl\u00fct Ayd\u0131n dan baraj hakk\u0131nda bilgi ald\u0131. Ard\u0131ndan Anamur Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 n\u0131 ziyaret eden Tatar, Anamur Tar\u0131m ve G\u0131da Fuar\u0131 n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 nedeniyle d\u00fczenlenen korteje kat\u0131ld\u0131. Bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k Fuar\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reninde konu\u015fan Tatar, KKTC ile T\u00fcrkiye nin birbirine daha \u00e7ok yak\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u00f6n\u00fcl ba\u011f\u0131n\u0131n, sevginin, millet bekas\u0131n\u0131n \u00f6nemine i\u015faret eden Tatar, \u015f\u00f6yle devam etti: Ne mutlu bize T\u00fcrk evlad\u0131y\u0131z, T\u00fcrk olmaya devam ediyoruz. KKTC nin huzur i\u00e7erisinde ya\u015famas\u0131, ekonomisini geli\u015ftirmesi, halk\u0131m\u0131z\u0131n bekas\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 ili\u015fkilere ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bu bak\u0131mdan bu ziyaretler \u00f6nemli. Bu yak\u0131n ili\u015fkilerimiz daha da yo\u011funla\u015facak ve bizi g\u00fczel g\u00fcnler bekliyor. Daha b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lara hep birlikte imza ataca\u011f\u0131z. \u0130nsanlar\u0131n refah\u0131, mutlulu\u011fu i\u00e7in T\u00fcrk milleti herkesle bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde olmu\u015ftur. Biz KKTC de herkesle bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Millet\u00e7e bizi ezdiler. Ne mutlu bize 1974 T\u00fcrk askeri garanti anla\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 yasal haklar\u0131yla geldi. \u015eu an da KKTC dimdik ayaktad\u0131r. Ayakta olmaya devam edecektir. T\u00fcrkiye nin hak ettikleri ya\u015fam noktas\u0131nda kendilerine g\u00fczellikler sunmas\u0131n\u0131n bilincinde olduklar\u0131n\u0131 ifade eden Tatar, T\u00fcrkiye nin deste\u011fiyle turizm, e\u011fitim, sanayi ve tar\u0131m alan\u0131nda KKTC halk\u0131na ve misafirlerine g\u00fczel hizmetler vereceklerini s\u00f6yledi. Tatar, Do\u011fu Akdeniz deki sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla b\u00f6lgenin daha da \u00f6nemli hale geldi\u011fini belirtti. B\u00f6lgede huzur sa\u011fland\u0131 Anamur dan adaya sa\u011flanan suyun \u00fclkeye \u00e7ok b\u00fcy\u00fck faydas\u0131 oldu\u011funu vurgulayan Tatar, Kurak iklimde i\u00e7me ve sulama suyu s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fan\u0131yordu. \u0130nsanlar tankerlerle evine su al\u0131yordu. Art\u0131k onlar tarihte kald\u0131. \u015eu anda bu g\u00fczel suyun her \u00e7e\u015fmeden akt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Ge\u00e7itk\u00f6y Baraj\u0131 nda t\u00fcnelin yap\u0131m\u0131 devam ediyor. Bu t\u00fcnelin tamamlanmas\u0131yla 37 milyon metrek\u00fcp su tar\u0131msal sulamaya aktar\u0131lacak. Asr\u0131n projesinin hayat bulmas\u0131 ve sizlerin deste\u011fiyle KKTC nin geli\u015fmesi i\u00e7in bu \u00f6nemli kayna\u011f\u0131n oralara ba\u015far\u0131l\u0131 aktar\u0131lmas\u0131 bizim i\u00e7in \u00f6nemli bir meseledir diye konu\u015ftu. KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, T\u00fcrkiye nin Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 n\u0131 ba\u015far\u0131yla tamamlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, b\u00f6lgede huzurun sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Tatar, Bu ba\u015far\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmetini, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131 ve T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerini tebrik ediyoruz. Milletimizin bekas\u0131 ve mutlulu\u011fu i\u00e7in ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devam\u0131n\u0131 temenni ediyorum dedi. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Anamur Tar\u0131m ve G\u0131da Fuar\u0131 n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131. KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar ve a\u00e7\u0131l\u0131\u015fa kat\u0131lanlar stantlar\u0131 gezdi.