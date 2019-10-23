Toroslar Belediyesi’nden vergi uyarısı

Toroslar Belediyesi, 2019 yılı Emlak Vergisi, İşyeri Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi 2’nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.

Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların, gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar ödemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, mükelleflerin, vergi borçlarının ödemelerini; belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelerden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesi’nin www.toroslarbld.gov.tr internet adresinde bulunan ebelediye sistemi üzerinden de online gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.