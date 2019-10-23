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Mersin, ‘yeşil altın’ defne yaprağı üretiminde 5’inci sırada

İHA

Mersin, ‘yeşil altın’ defne yaprağı üretiminde 5’inci sırada

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 5’inci sırada yer aldığı defne yaprağı üretiminde, bu yıl 3 bin 700 ton yaş defne yaprağı üretimi hedefliyor.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘yeşil altın’ olarak nitelendirilen defne yaprağı üretimine ilişkin veriler paylaşıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde defne üretiminin devam ettiği bildirilen açıklamada, Türkiye’nin, dünyada defne üretiminde ilk sırada yer aldığı ve defne üretiminin yüzde 90’ını karşıladığı belirtildi. Türkiye’de, yıllık kuru defne yaprağı üretiminin yaklaşık 25 bin ton olduğu kaydedilen açıklamada, “Önemli bir tıbbı aromatik ihraç ürünü olan defne, yıllık ortalama 40 milyon dolar civarında ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır” denildi.

Mersin Orman Bölge, üretimde 5. sırada
Açıklamaya göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, defne yaprağı üretiminde 5’inci sırada yer alıyor. Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı yaş defne yaprağı üretim hedefi ise 3 bin 700 ton. Defne üretimi, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Mersin Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılırken, en yüksek defne potansiyeli Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde bulunuyor. Tarsus’ta 3 bin 740 hektarlık alanda Defne Faydalanma Planı yapılırken, yıllık ortalama bin 250 hektar alanda üretim gerçekleştiriliyor. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde yıllık ortalama bin 200 ton defne yaprağı üretilirken, ilçede bin 43 ton olarak planlanan 2019 yılı üretiminde ise hasat devam ediyor.

“Türkiye’nin 3’üncü büyük defne yaprağı işleme tesisi Tarsus’ta”
Tarsus’ta defne üretimine bağlı olarak defne yaprağı işleyen sanayinin de geliştiği vurgulanan açıklamada, “Yıllık bin 500 ton defne yaprağı işleme kapasiteli Türkiye’nin 3’üncü büyük defne yaprağı işleme tesisi Tarsus Beylice Mahallesinde bulunmaktadır. Ayrıca 200500 ton işleme kapasiteli küçük işletmeler de vardır. Bu tesislerde kurutma, ayıklama ve paketleme yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Defne üretiminin orman köylüsüne de büyük katkı sağladığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Defne faydalanma planına göre, tarife bedeli ile orman köylüsünün istifadesine sunulan defne, adeta 'yeşil altın' gibi görülüyor. Orman köylümüz bu işin çok karlı olduğunu belirtiyorlar, defne sahalarına kendi bahçeleri gibi sahip çıkıyorlar. Ayrıca defne tesisleri de birçok kişiye istihdam imkanı sağlıyor.
Defnenin hem yaprak hem de meyvelerinden yararlanılmaktadır. Defne yaprağı hoş koku ve aroması ile birçok mutfağın vazgeçilmez baharatıdır. Yemeklere tat ve aroma kazandırır. Özellikle et ve balık yemeklerinde birçok kişi tarafından tercih edilir. Böcek kovucu özelliği nedeniyle kuru meyvelerin ambalajlanmasında da kullanılır. Defne yağından sabun yapılmakta ve çok büyük ilgi görmektedir. Defne yaprak ve meyvesinin parfümeri, gıda, ilaç ve kimya sanayinde çok geniş kullanım alanları vardır. Orman Genel Müdürlüğümüzün hedef ve politikaları çerçevesinde defnenin doğal yayılış alanlarında rehabilitasyon çalışmaları yaparak üretimini artırmak ve ülkemiz ekonomisine katkısını en yüksek düzeye çıkarmak için çalışıyoruz.”

MERSİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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