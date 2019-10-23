Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) ve İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İstihdam faaliyetlerini artırmak ve iş dünyasına İŞKUR faaliyetlerinin tanıtılması noktasında Mersin GİAD ve İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve İŞKUR Mersin İl Müdürü Halil Bozkurt arasında atılan imzalar ile Mersin GİAD ve İŞKUR‘un işbirliği gerçekleşti. Yapılan protokolün Mersin GİAD üyelerinin eleman bulamama sorununu ve teşvikleri yakından takip etmeleri açısından önemli olduğunu belirten Başkan Mehmet Serkan İzol, "İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü ile derneğimiz arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü üyelerimizi bilinçlendirme noktasında büyük önem taşıyor. İŞKUR’un istihdama yönelik sağladığı birçok teşvik paketleri var ve bu teşviklerden tüm işverenlerin haberdar olması gerekiyor. Yaptığımız protokolün hem işveren üyelerimize, hem de işsiz vatandaşlarımıza etkisi büyük olacaktır" dedi.

MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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