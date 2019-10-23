Hatıra Mendilleri koleksiyonu, Mersin deniz Müzesi’nde sergileniyor

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile Mersin Deniz Müzesi işbirliğinde Koleksiyoner Oğuz Aydemir’in ipek mendil koleksiyonunun yer aldığı “Geçmişin İletişim Mecrası Hatıra Mendilleri” sergisi, Deniz Müzesi’nde beğeniye sunuldu.

Tarih araştırmacısı, koleksiyoner ve Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) Başkanı Oğuz Aydemir'in özel koleksiyonunda yer alan hatıra ipek mendiller sergisinin açılışı, Mersin Deniz Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Sergi açılışından önce katılımcılara, Dragana Ratkovic Aydemir tarafından “Modern Müze Yönetiminde Interpretation Konsepti” başlıklı bir sunum yapıldı. Müzecilikte “anlatımın” önemine dikkat çeken Dragana Aydemir, ‘doğru anlatımın’ sergilenen eserlere ait bilgilerin düz olarak yazılmasının ötesinde, konu hakkında hiçbir bilgi birikimi olmayan insanların dahi anlayabileceği şekilde izahını içeren, ziyaretçileri eserler üzerinde düşünmeye ve sorgulamaya iten bir ifade şekli olduğunu söyledi. Aydemir, müzecilikte son derece önemli olmasına rağmen Türkiye’de uygulanmayan bu yaklaşımın yurtdışında ve özellikle Avrupa Birliği projelerinde çok önemsendiğini ifade etti.

Daha sonra tarihi mendillerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı temsilcileri, MDTO Meclis Başkanı Levent Dipçin, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Koleksiyoner Oğuz Aydemir, Küratör Ali Rıza İşipek ve Araştırmacı Nihat Taner’in yanı sıra Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Koleksiyoner Aydemir, destekleri için MDTO yönetimine teşekkür ederek, Oda Başkanı Lokmanoğlu’na bir ipek mendil hediye etti.

Aydemir tarafından derlenen ve dünyada eşi olmayan bu özel koleksiyonda yer alan mendiller, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli olaylarına ışık tutması açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Her biri geçmişe dair birer belge niteliğinde olan mendillerde birçok tarihsel olaya ve önemli savaşlara ilişkin farklı detaylar bulunuyor.

Küratörlüğünü Ali Rıza İsipek’in üstlendiği ve 28 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak sergide, 53 adet ipek mendil yer alıyor.

MERSİN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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