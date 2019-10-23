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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Umana Reyer Venezia: 86-81

DHA

SALON: Servet Tazegül

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sonia Teixeira (xx) Alija Ferevski (xx), Gilbert Hoxha (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x) 2, Lenor Rodriguez (xx) 17, Melis Talay (x) 5, Gökşen Fıtık (x) 6, Nia Coffey (xx) 16, Meltem Avcı (x) 8, Feride Akalan (xx) 17, İlayda Güner (x)6, Gabriela Marginean (xx) 9
UMANA REYER VENEZİA: Jolene Anderson (xx) 13, Martine Bestagno (xx) 11, Debora Carangelo (x)7, Maddelena Gorini (x) , Alexandra Antonietta Ciabattoni (x) 2, Valeria De Pretto (xx) 14, Anete Steinberga (xx)12, Gintare Petronyte (xx) 19, Laura Macchi (x) 3
1'İNCİ PERİYOT: 14-18
2'NCİ PERİYOT: 37-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52Mersin'de oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 2'nci maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında İtalyan temsilcisi Reyer Venezia ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk periyodunu İtalyan temsilcisi 18-14 önde tamamladı. 2'nci periyotta maça asılan ev sahibi takımı ilk yarıyı 38-37 geride kapattı. Maçın üçüncü periyotunda kontrolü ele alan ev sahibi ekip son çeyreğe 15 sayı farkla 67-52 önde girdi. Karşılaşmanın son periyotunda da etkili oyununu sergileyen Çukurova Basketbol sahadan 86-81'lik skorla galip ayrıldı.

MERSİN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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