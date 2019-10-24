MESKİ, 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Gaziantep’te düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Arttırılması İçin Teknik Destek Projesi' kapsamında, ilki Gaziantep’te yapılan 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı’na, MESKİ iç denetçisi Turan Yeltekin ile birlikte katılan MESKİ Teftiş Kurulu Başkanı ve MESKİ Etik Komisyonu üyesi Hakan Yıldız, birincisi yapılan çalıştaya katılan tek su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü olarak hazırlamış olduğu sunum ile yerini aldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Yıldız, çalıştayda iki önemli konu üzerinde durdu. Etik davranmak, etik hareket etmek, etik kavramını bir ilke haline getirmek ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymanın önemini vurgulayan Yıldız, kamu görevlileriyle ilgili şikayetlerin incelenmesine de dikkat çekti.

“Mutlu insanın mutlu şehirler ile olacağını çok iyi biliyoruz”

Yıldız, mutlu insanın mutlu şehirler ile olacağını çok iyi bildiklerini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in de her fırsatta belirttiği gibi Mersin’de yaşayan 1 milyon 814 bin 468 kişinin önceliğine göre, herkese eşit bir yaklaşım ve anlayışla çalışmak gerekiyor. Mutlu insanın mutlu şehirler ile olacağını çok iyi biliyoruz. Bu tür çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının oluşturulması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin arttırılmasının hedefleneceğini düşüyorum” dedi.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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