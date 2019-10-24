Mersin'de ebeveynlere özel eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde vatandaşlar çeşitli konulanda bilinçlendiriliyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde her ay gerçekleştirilen eğitimlere, 'Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve madde bağımlılığı' konusu ile devam edildi. Merkezde gerçekleştirilen eğitim, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı yapan Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı ve Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıtlıkoğlu tarafından verildi. Uzman psikologlar tarafından verilen eğitimlere özellikle ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ne olduğu anlatıldı

Eğitimin ilk oturumunda, çocuk psikiyatrisi bölümlerine sıkça başvuru yapılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusu konuşuldu. Okul öncesi dönemden yetişkinliğe kadar geçen süreçte değişik bulgularla devam eden kronik bozukluğun, tedavi edilmediğinde ruhsal, sosyal ve akademik sorunlara yol açtığı anlatılırken, tedavi süreci ve süreçte dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Madde bağımlılığı konusuna dikkat çekildi

Eğitimin ikinci oturumunda ise madde bağımlılığının geniş kapsamlı tanımı yapılarak, bağımlılık yapan maddeler, bağımlılığın genel risk etkenleri, okul öncesi, ilköğretim dönemi ve ergenlik dönemi genel risk etkenleri konularında konuşuldu. Oturumun sonunda ailelere koruyucu ve destekleyici tutum ve önlemler, madde kullanımından şüphelenme sürecinde yapılabilecekler ve çocuğun madde kullandığını öğrenen annebabanın bu süreçte nasıl davranması gerektiği gibi önemli bilgiler verildi.

Eğitimde ailelere, çocuk ve gençlerin aileden uzaklaşma nedenleri anlatılırken, aileden uzaklaşmanın sonucunda bireyin kendi güvenliğini tehlikeye atacak farklı kişi ve gruplara yakınlaşacağı konusunda uyarılarda bulunuldu. Konuyla ilgili ailelere tavsiyede bulunan uzmanlar, çocuğu her yönüyle tanımaya çalışmanın, gelişimsel özelliklerini bilmenin ve gereksinimlerini doğru yorumlayabilmenin önemine dikkat çekti.

Çocuğunuzun madde kullandığında şüpheleniyorsanız dikkat

Madde bağımlılığı konusunda anne ve babalara detaylı bilgilendirme ve yönlendirme yapan uzmanlar, çocuğunun madde kullandığından şüphe duyan anne ve babalara da tavsiyelerde bulundu. Öncelikle çocuğa yargılamadan, eleştirmeden ve suçlamadan yaklaşılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, süreçte izlenecek yolları şu şekilde sıraladı:

“Madde kullanımından şüphelenildiğinde, çocuk fark ettirilmeden izlenmeli. Kullanıldığından şüphe edilen bağımlılık yapıcı madde ile ilgili bilgi edinilmeli. Öfke ve duygu durumunun kontrol edildiğinden emin olup, hazır hissedildiğinde iyi bir konuşma ortamı oluşturup konuşulmalı. Duygu ve düşünceler net bir şekilde paylaşılmalı. Çocuk bu durumu reddettiğinde, izlemeye devam edilmeli, sonrasında tekrar konuşmak denenmeli. Tekrar izlemeye devam edilmeli ve sonrasında yeniden konuşma denenmeli. Yine reddetme söz konusu olursa hakem niteliğindeki üçüncü bir şahıstan yardım alınması önerilmelidir.”

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.