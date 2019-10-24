Mersin Büyükşehir Belediyesi çiçeği kendi üreterek tasarruf ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde çiçek üreterek, maliyetleri yarı yarıya düşürdü.

Yapılan üretimlerle maliyet yüzde 50 düştü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla uygulanan tasarruf tedbirleri, Büyükşehir Belediyesi’nin her biriminde hayata geçiriliyor. Bu çerçevede hareket eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da kent estetiği malzemelerinin üretimine hız verdi. Ürettiği kent mobilyalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda bitki ve çiçek üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede büyük bir başarıya imza atarak, maliyetleri yüzde 50 düşürdü. Gelecek aylarda çiçek üretimiyle elde edilen tasarrufun yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor.

6 çeşit bitki ve çiçeğin üretimi yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği ruellya gibi birçok çiçek ve bitki türü Mersinlilere rengarenk bir şölen sunuyor. Mor rengiyle Mersin caddelerini bezeyen ruellya çiçeğinin yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda birçok bitki türünün üretimi de devam ediyor.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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