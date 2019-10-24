Egemenlik Katlı Kavşağı'nın yaya üst geçitleri tamamlandı

Mersin'in merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bulunan Egemenlik Katlı Kavşağının doğu ve batı istikametinde 2 asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitlerinin yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin’de trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bulunan Egemenlik Katlı Kavşağının doğu ve batı istikametinde 2 asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçitlerinin yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar kapsamında, Egemenlik Katlı Kavşağı’nın doğu istikametinde 34.20 metre, batı istikametinde ise 26 metre iç açıklığa sahip, çelik konstrüksiyon taşıyıcılı üst geçitler, kamera sistemleriyle de donatıldı.

Üst geçitlerden yayalar memnun

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin trafik ve yaya güvenliği için uygulamaya açtığı üst geçitler Mersinliler’den de tam not alıyor. Egemenlik Katkı Kavşağı üst geçidini kullanan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söylediler.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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