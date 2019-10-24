Mersin'de yol çizgileri yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile kentin cadde ve sokaklarında yol çizgisi çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çevre dostu ve kalıcı özellik gösteren termoplastik ürünler tercih ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları kullanılarak üretilen termoplastik ürünlerle 682 bin 219 metre uzunluğunda yol çizgi çalışması yapılırken, 670 noktada önce yaya uygulaması kapsamında yaya geçidi çizgi çalışması tamamlandı.

Yol çizgileri uzun yıllar kalıcı olacak

Isıtıldığında homojen bir sıvı haline gelen ve soğutulduğunda sertleşen polimer reçinelerinden üretilen bir plastik türü olan termoplastik boyaların üretim çalışmalarına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatı ile başlandı. Büyükşehir Belediyesi asfalt şantiyesi içerisinde üretilen termoplastik boyalar, uzun yıllar kalıcı bir özellik gösterirken, aynı zamanda çevre dostu olması dolayısıyla tercih ediliyor. Kent trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları, kentin çeşitli noktalarında yapılan çalışmalar ile sürdürülüyor.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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