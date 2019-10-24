Bursa´dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin´de bulundu

MERSİN´de, Bursa´dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin arandığı belirtildi.

Olay, Bursa´nın Yıldırım ilçesinde birkaç gün önce meydana geldi. Yavuz Selim Polis Merkezi´ne giden N.C., O.S, H.A., İ.A. ve H.Y., yaklaşık 3 milyon TL değerinde kumaş verdikleri tekstil işi yapan A.Ç.´nin (40) ürünlerin parasını ödemeden TIR´lara yükleyerek Mersin´e kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü´ne bilgi verilince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ç.´nin TIR´larla getirdiği kumaşları merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi´ndeki bir depoda sakladığı belirlendi. Adrese operasyon yapan ekipler, depoda ele geçirdiği kumaşları sahiplerine teslim etti. Şüpheli, A.Ç´yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.



MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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