Bursa´dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin´de bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa´dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin´de bulundu

DHA

MERSİN´de, Bursa´dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin arandığı belirtildi.

MERSİN´de, Bursa´dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin arandığı belirtildi.
Olay, Bursa´nın Yıldırım ilçesinde birkaç gün önce meydana geldi. Yavuz Selim Polis Merkezi´ne giden N.C., O.S, H.A., İ.A. ve H.Y., yaklaşık 3 milyon TL değerinde kumaş verdikleri tekstil işi yapan A.Ç.´nin (40) ürünlerin parasını ödemeden TIR´lara yükleyerek Mersin´e kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü´ne bilgi verilince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ç.´nin TIR´larla getirdiği kumaşları merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi´ndeki bir depoda sakladığı belirlendi. Adrese operasyon yapan ekipler, depoda ele geçirdiği kumaşları sahiplerine teslim etti. Şüpheli, A.Ç´yi yakalamak için çalışmalar sürüyor. 

MERSİN

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk kumaş dolandırıcılığı "Parasını daha sonra öderim" diyerek Bursa’da tekstil işi yapan 5 kişiden maddi değeri yaklaşık 3 milyon liralık kumaş satın alan kişi, kayıplara karıştı Kumaşlar Mersin’de bir depoda ele geçirilirken, kimliği belirlenen dolandırıcıyı yakalama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Milyonluk kumaş dolandırıcılığı "Parasını daha sonra ...
Mersin'de yol çizgileri yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin'de yol çizgileri yenileniyor
Egemenlik Katlı Kavşağı'nın yaya üst geçitleri tamamlandı
YEREL HABERLER Egemenlik Katlı Kavşağı'nın yaya üst geçitleri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi çiçeği kendi üreterek tasarruf ediyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi çiçeği kendi üreterek ...
Yanan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yanan araçtan uyuşturucu çıktı
Mersin'de ebeveynlere özel eğitim
YEREL HABERLER Mersin'de ebeveynlere özel eğitim
Aratos’un mezarı gün yüzüne çıkarılacak
YEREL HABERLER Aratos’un mezarı gün yüzüne çıkarılacak
MESKİ, 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katıldı
YEREL HABERLER MESKİ, 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması ...
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Umana Reyer Venezia: 86-81
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Umana Reyer ...
KKTC Başbakanı Tatar: "Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik" KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Anamur Tarım ve Gıda Fuarı" açılışına katıldı Tatar: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığına alkış tuttuk, Mehmetçiğimize ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik"
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: "Yüreğimizle alkışlayıp destek ...
Hatıra Mendilleri koleksiyonu, Mersin deniz Müzesi’nde sergileniyor
YEREL HABERLER Hatıra Mendilleri koleksiyonu, Mersin deniz ...
Mersin GİAD ve İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mersin GİAD ve İŞKUR arasında işbirliği protokolü ...
Mersin, ‘yeşil altın’ defne yaprağı üretiminde 5’inci sırada
YEREL HABERLER Mersin, ‘yeşil altın’ defne yaprağı üretiminde 5’inci ...
KKTC Başbakanı Tatar: Barış Pınarı'nda büyük bir başarıya imza attık
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: Barış Pınarı'nda büyük bir ...
Toroslar Belediyesi’nden vergi uyarısı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi’nden vergi uyarısı
KKTC Başbakanı Tatar: "Biz herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık" Başbakan Ersin Tatar, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Anamur Tarım ve Gıda Fuarı" açılışına katılmak üzere Mersin'in Anamur ilçesine geldi "İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur"
YEREL HABERLER KKTC Başbakanı Tatar: "Biz herkesle barış içerisinde ...
Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
3 ayrı suçtan aranan zanlı barkod okuyucusuna takıldı
YEREL HABERLER 3 ayrı suçtan aranan zanlı barkod okuyucusuna takıldı
Eşini ve çocuklarını 6 saat rehin alan koca, hakim karşısında
YEREL HABERLER Eşini ve çocuklarını 6 saat rehin alan koca, hakim ...
Mersin'de Kariyer Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de Kariyer Merkezi açılıyor
Mersin'de temiz deniz denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de temiz deniz denetimi
Gültak: “Bugüne kadar 9 milyon lira borç ödedik” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 ayda gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı
YEREL HABERLER Gültak: “Bugüne kadar 9 milyon lira borç ...
Belediye aşçısı 3 altın madalya 1 kupa aldı
YEREL HABERLER Belediye aşçısı 3 altın madalya 1 kupa aldı
Mersin'de öğrenciler bando ile tanışıyor
YEREL HABERLER Mersin'de öğrenciler bando ile tanışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X