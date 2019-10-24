Baroların disiplin uygulamalarındaki sorunlar ele alındı

Mersin Barosu ve diğer baroların disiplin kurulları, ilk kez Bursa Barosu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Barolar Birliğinin desteğiyle düzenlenen 'Disiplin Kurulları Çalıştayı'nda bir araya gelerek, baroların disiplin uygulamalarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sundu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Mersin Barosu Disiplin Kurulu üyesi Nüvit Beydağ, Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Uzer ve kurul üyeleri, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Yalova Barosu başkanları ile baro temsilcileri katıldı.

“Meslek korunmadan meslektaş korunamaz"

Toplantıda, avukatların disiplin, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ceza mahkemelerindeki usullere bağlı kalarak gerçekleştirilmesi ve taraflar açısından adalet duygusunun tatmin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Baro yönetim kurulları, önüne gelen şikâyet dosyalarının, artan avukat sayısı ile doğru orantılı olarak arttığı, buna karşın 'avukatlık kanunu' kapsamında genel kurullarca görevlendirilen yönetim ve disiplin kurullarının üye sayılarının aynı kalması nedeniyle, iş yükünün altından kalkılmasının zorluğu anlatılarak, bu konuda yasal düzenlemenin vakit geçirmeksizin yapılmasının gerekliliği dile getirildi.

Mesleğin korunmasının esas olduğu ve mesleği korumadan meslektaşın korunamayacağına vurgu yapılarak, baroların disiplin uygulamalarında yaşanan sorunlar ele alındı. Gelişen ve sürekli değişen yaşam koşullarında başta meslek kuralları olmak üzere, yasa ve yönetmeliklerde yapılması gereken güncelleme ve değişiklikler ile bu konuda izlenecek yollar belirlendi. Disiplin kararlarında yeknesaklık sağlanabilmesi ve başta meslek kurallarının güncellenebilmesi için, altı ayda bir düzenli olarak disiplin kurulu toplantıları yapılması ve yine TBB genel kurulunun belli periyotlarla meslek kurallarını tartışacağı olağan genel kurullar yapmasının, çözüme yardımcı olacağı üzerinde ittifak sağlandı.

Toplantının ikinci bölümünde, barolardan gelen disiplin kurulu başkan ve üyeleri, kendi uygulamalarından örnekler vererek yargı kararları ışığında tartışmaya açtılar.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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