Mersin'de 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Mersin İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, orman arazisinde tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurup arama yaptığı bir araçta, kasa bölümünde yasal sevk bölgeleri olmayan, orman arazisinde tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 150 kilogram patlayıcı madde, 800 fünye, 16 dinamit, 500 metre kırmızı ve beyaz renkte ateşleme kablosu, 1 ateşleme düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Mezitli ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzucu Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yolcu koltuğunda oturan şüphelinin ayakları arasındaki şeffaf plastik bidon içerisinde 480 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Erdemli ve Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak sigara ve alkole yönelik yaptığı çalışmalarda da, 770 paket kaçak sigara, 14 kilo nargile tütünü, 110 kilogram kıyılmış tütün ile plastik bidonlar içerisinde yaklaşık bin 650 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anamur ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, muz hırsızlıklarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda çalınan muzlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mut'ta 3 yıl önce bir marketten yapılan hırsızlık olayını da ortaya çıkaran ekipler, parmak izi incelemesi neticesinde olay şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, 2 motosiklet çalınması, iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme, tehdit, hakaret, silahlı tehdit ve silahlı yağma suçlarından aranan bir kişiyi de gözaltına aldı.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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