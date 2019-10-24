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Mersin'de 'Meme kanseri farkındalık semineri' düzenlendi

İHA

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Şehir Hastanesi işbirliğinde, 'Meme kanseri farkındalık semineri' düzenlendi.

Mersin'de 'Meme kanseri farkındalık semineri' düzenlendi

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Şehir Hastanesi işbirliğinde, 'Meme kanseri farkındalık semineri' düzenlendi.
Belediye konferans salonunda, 'Erken tanı hayat kurtarır' sloganıyla organize edilen seminere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri, AK Parti İl Kadın Kolları, İlçe Kadın kurulları başkanları, başkan yardımcıları, STK yöneticileri ile belediye personeli katıldı. KETEM’den Uzman Dr. Hanife Tezcan ile Uzman Klinik Psikolog Zehra Kanmaz'ın kanserin ne olduğu, meme kanseri, nedenleri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında birer sunum yaptığı seminerde, meme kanserini yenmiş iki kadın ve ile bir hasta yakını da deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. Seminerin ardından katılımcı kadınlara, ücretsiz meme kanseri taraması da yapıldı.
“Kanserle savaşı kazanan birçok kadınla karşılaştım”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Dünya Sağlık Örgütü’nün çağrısıyla ekim ayının, her yıl tüm dünyada 'Meme kanseri farkındalık ayı' olarak kabul edildiğini belirtti. Kendisinin de sağlıkçı, bir eczacı olduğunu hatırlatan Gültak, “Bu nedenle meslek hayatı içinde, bu hastalığa karşı büyük azimle mücadele edip savaşı kazanan birçok kadınla karşılaştım. Sadece kanserde değil, birçok hastalıkta en iyi ve en koruyucu yöntem erken teşhistir. Hastalıklar durumunda her insan kendi biyolojisi ve yapısına göre farklı reaksiyonlar verebilir. İnsan, en iyi kendini tanır. Zamanında hekime gidilirse mutlaka faydalı olur. ‘Bana bir şey olmaz’ demek doğru değil. Kanser, evet insanı ürkütüyor ama erken tanı konulduğunda artık birçok türünden kurtulma ihtimali çok yüksek. Hayatı ve kendimizi sevelim. Sağlık alanında uzman personelin dışında da hiç kimsenin lafına bakmayalım” dedi.
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da seminerde yaptığı konuşmada, sağlığın önemine dikkat çekti, bunun için de beden, ruh ve sosyal yapının tamamının sağlıklı olması gerektiğini vurguladı. Tarama ve erken teşhisin önemine değinen Bahçacı, Mersin’de 20132019 yılları arasında 678 bin kişinin tarandığını, bu taramalar sonucu 273 kanser vakasını çok erken safhada tespit ettiklerini söyledi.

MERSİN

24 Ekim 2019 Perşembe

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