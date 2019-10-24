Erdemli’de meme kanseri farkındalık etkinlikleri

Mersin’in Erdemli ilçesinde sağlık müdürlüğü ekim ayı meme kanseri farkındalık etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme standı açtı. Standı ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi alan kadınlara pembe kurdele takıldı.

Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, ilçede görevli doktorlar tarafından vatandaşların risk faktörleri, tanı ve tedavi konularında bilgilendirildiğini belirtti. Loğlaroğlu, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz de mamografi çektirmek isteyen 4069 yaş aralığındaki bütün kadınlar haftanın her günü mesai saatleri içerisinde kanser birimimize müracaat ederek mamografi çektirebilirler. Müdürlüğümüzce yapılan bütün kanser taramaları tamamen ücretsizdir” dedi.

Doktorlar tarafından etkinliğe katılan kadınlara pembe kurdele takıldı.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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