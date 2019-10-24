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Çukurova’da limona değer kazandıracak proje başlıyor Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe ...

İHA

– Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası ortaklığında Mersin ve Adana'da 'Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi' gerçekleştirilecek. Projeyle üretimden tüketiciye kadar geçen süreçte limonun fire oranlarının düşürülmesi, üretici ve tüketici refahının sağlanması hedeflenirken, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamak da amaçlanıyor.

Çukurova’da limona değer kazandıracak proje başlıyor Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası ortaklığında Mersin ve Adana’da ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi’ gerçekleştirilecek

– Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası ortaklığında Mersin ve Adana’da ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi’ gerçekleştirilecek. Projeyle üretimden tüketiciye kadar geçen süreçte limonun fire oranlarının düşürülmesi, üretici ve tüketici refahının sağlanması hedeflenirken, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamak da amaçlanıyor.
Mersin ve Adana’yı kapsayan çalışmalar ve anketler yapılarak, limona değer kazandırılması amaçlanan ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi’ projesi, hem üretici hem tüketici refahına katkı sunmayı amaçlayan bir proje. Proje kapsamında Türkiye’nin limon üretim merkezi üssü haline gelmiş Çukurova’da üretim, paketleme, depolama ve ihracat süreçlerinde tedarik ve değer zinciri incelenerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca üretimden tüketime kadar gerçekleşen süreçte kayıpların oranları belirlenerek bu kayıpların azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin ortaya konulması da amaçlanıyor.
Yarın başlayacak ve iki yıl sürecek projenin paydaşları, Mersin Ticaret Borsasında bir araya gelerek detayları paylaştı. Toplantıya, Projenin yürütücüsü Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Osman Uysal, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı ile proje ortakları k