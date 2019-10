Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde

Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ), Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde 12. sırada yer aldığı bildirildi.

US News & World Report, araştırma performansları ve akademisyenlerinin elde ettiği başarılara göre, Türkiye’deki en iyi küresel üniversiteler sıralamasını açıkladı. Buna göre Mersin Üniversitesi, 'Best Global Universites In Turkey' başlıklı sıralamada, 38.2 puanla 12. sırada yer almayı başardı. Ayrıca MEÜ'nün, dünya sıralamasında 827. sırada olduğu da belirtildi. Araştırmada, sıralamanın üniversitelerin küresel ölçekte ve ülke çapındaki araştırmaları, yayınlar, atıflar, uluslararası işbirlikleri gibi ölçütlere göre yapıldığı kaydedildi.

MERSİN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.