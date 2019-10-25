Mersin’de 11 ülkeden 23 uzmana çölleşmeyle mücadele eğitim

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimlerinin 18’incisi Mersin’de yapılıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimlerine 5’i Türk Cumhuriyeti, 6’sı Balkan ülkesi olmak üzere 11 ülkeden 23 uzman katılıyor. Mersin’de arazide teknik gezilerin de yapılacağı ve 3 gün sürecek eğitimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yaşar Çakıroğlu, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile şube müdürleri ve işletme şefleri de katılıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, yabancı heyete yönelik yaptığı konuşmada, bölgede ormancılık faaliyeti içerisinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman varlığının artırılması gibi çalışmaların yanında hayvancılık ve tarımın gelişmesi için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eğitim programı kapsamında, konuk uzmanlarla birlikte Erdemli ilçesinin Tozlu Mahallesinde karpelli sedir tohumu ekimi gerçekleştirildi. Kayacı Mahallesinde ise tarımsal sulamada kullanılan ve yöre halkı tarafından ‘hak yemez’ olarak adlandırılan eşit su dağıtım sistemi olan su havuzu tanıtıldı.

MERSİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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