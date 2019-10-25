Mezitli’de haşere üreten eski arıtmaların üzeri kapatılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesinde yeni altyapı çalışmaları sonrası işlevini yitiren ve atıl vaziyette olduğu için haşere üremesine neden olan eski arıtma sistemlerinin üstünü kapatıyor. Bu çalışmalarla 6 ayda 792 litre sıvı larvasit ve 297 kilo granül ilaç tasarrufu elde edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, haşere ile mücadele noktasında en fazla sıkıntı oluşturan üreme alanlarından birisi olan eski arıtma sistemlerinin üzerleri kapatılarak, hem sinek oluşumunu engellendiği hem de sinek ilacından tasarruf sağlandığı bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Mezitli ilçesinde bu çerçevede etkin bir çalışma yürüttükleri belirten açıklamaya göre, eski arıtma sistemleri periyotlar halinde hem sıvı larvasit ilacı hem de granül ile ilaçlanıyordu. Ekipler, iki hafta arayla ilaçlama çalışması yaptıkları eski arıtma sistemlerinde her ilaçlamada 2 litre ilaç kullanıyordu. Kapatılan arıtmalar sonrası ayda 132 litre, 6 ayda 792 litre sıvı larvasit ilacından tasarruf edildi. Yıl sonunda yapılan tasarruf miktarı ise bin 584 litre olacak.

Yine iki haftada 33 eski arıtma için her ilaçlamada 24 kilo 750 gram granül kullanan ekipler, ayda 49,5 kilogram granül kullanıyordu. 6 aylık zaman diliminde 297 kilogram granül tasarrufu yapan ekipler, yıl sonunda toplamda 594 kilogram granül tasarruf etmiş olacak.



Şikayetler azaldı

Sinek ve larvanın en çok ürediği alanlardan biri olan eski arıtma sistemlerinin, vatandaşların en çok şikayetçi oldukları ve ilaçlama talep ettikleri alanların başında geldiği ifade edilen açıklamada, “Kapatılan eski arıtma sistemleri ile vatandaşlar sineklerden ve larvalardan arınmış sağlıklı ve huzurlu bir çevreye kavuşurken, yapılan çalışmalarla bu konuda gelen şikayetler de azaldı. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar sonucu özellikle Mezitli ilçesinde büyük bölümü kapatılan fosseptiklerle ilgili kapatma çalışmaları ilçe belediyelerine devredildi. Çoğunluğu ilçe belediyelerinin sorumluluk alanına giren bölgelerde eski arıtmaları kapattırmak isteyen vatandaşlar, ilçe belediyelerine başvuru yapabilecek” denildi.

MERSİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

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