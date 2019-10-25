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Tarsus’un perileri, ikinci hazırlık maçında hüsrana uğradı

İHA

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında deplasmanda yendiği Ceyhan Belediyespor'u kendi evinde konuk etti. Tarsus'un perileri, ikinci hazırlık maçında Ceyhan karşısında tutunamadı ve 7058 yenildi.

Tarsus’un perileri, ikinci hazırlık maçında hüsrana uğradı

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında deplasmanda yendiği Ceyhan Belediyespor’u kendi evinde konuk etti. Tarsus’un perileri, ikinci hazırlık maçında Ceyhan karşısında tutunamadı ve 7058 yenildi.
Tarsus Spor Salonunda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelen Tarsus Belediyespor ile Ceyhan Belediyespor, sezon öncesinde maç tecrübesi kazanmak ve kenar yönetimleri tarafından eksiklerin tespit edilmesi amacıyla bir kez daha ter döktüler. Her iki takımın da tutuk başladığı karşılaşmada, ilk periyot Ceyhan Belediyespor’un 168 üstünlüğü ile geçilirken, ikinci periyot Tarsus Belediyesporlu basketbolcuların ürettiği 22 sayıya karşılık Ceyhan Belediyesporlu basketbolcuların ürettiği 13 sayıyla ilk yarı 3029 turkuaz beyazlıların üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçın üçüncü periyoduna hızlı başlayan Tarsus Belediyesporlu basketbolcular, potalarında gördükleri 12 sayıya karşılık attıkları 17 basket ile skoru 4741’ye taşıdılar. Maçın son çeyreğinde toparlanan Ceyhan Belediyesporlu kadın basketbolcular, ürettikleri 29 basket ile 70 sayıya ulaşırken, Tarsus Belediyesporlu kadın basketçiler bu periyodu 11 sayıyla tamamladılar. Maçın bitiş düdüğü ile özel karşılaşma 7058 Ceyhan Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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