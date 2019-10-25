Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, Mersin’e gelerek, Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonunda hayata geçirilen SIHHAT Projesi kapsamında verilen hizmetleri yerinde inceledi.

Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Çömçe, Sağlık Bakanlığının, Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik sağlık hizmetlerinin koordinasyonu sağlamak amacıyla 2016 yılı sonunda hayata geçirdiği “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” (SIHHAT Projesi) çerçevesinde Mersin’in merkez Toroslar, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezleri ile yeni hizmete giren sağlık kompleksi ve aile sağlığı merkezlerini gezdi. Çömçe’ye, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Hukuk, Mevzuat Daire Başkanı Av. Halil Şen ve SIHHAT Projesi Koordinatörü Dr. Yasin Han eşlik etti.



“Mersin’de göçmenlere yönelik verilen sağlık hizmetleri üst düzeyde”

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe, Mersin’de yaptığı incelemelerini değerlendirdi. Ziyaret esnasında edindiği izlenimlerin memnuniyet verici olduğunu belirten Çömçe, “SIHHAT Projesi ile geçici koruma altına alınan göçmenlere yönelik çalışmaları tek çatı altında topladık. Projenin uluslararası paydaşları ile birlikte başarılı çalışmalara imza attık. Önemli bir göçmen nüfusa sahip Mersin ziyaretimde sağlık alt yapısı ve verilen hizmetlerin iyi bir organizasyon ve koordinasyonuna sahip olduğunu gördüm. Çalışmalarından dolayı başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere emeği geçen mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı ise Suriye’de baş gösteren iç karışıklık sonrasında Türkiye’ye gelerek geçici koruma altına alınan Suriyelilerin sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığının çok önemli adımlar attığını söyledi. Bahçacı, “2011 yılından bu güne yaklaşık 4 milyon Suriyeli ülkemizde geçici koruma altına alındı. Resmi rakamlara göre ilimizde de yaklaşık 210 bin civarında Suriyeli bulunmakta. Bu insanların sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlığımız ve bizler yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bakanlığımız göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak için 2016 yılı sonunda SIHHAT Projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda ilimizde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerimizde Göçmen Sağlığı Merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde görev yapacak Suriyeli sağlık personelinin uyum eğitimlerini vererek kendi vatandaşlarına hizmet vermelerini sağladık” dedi.

MERSİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.