Akdeniz Belediyesi personeline 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Akdeniz Belediyesince, iş kazaları, meslek hastalıkları ve istenmeyen olaylara karşı, kurumun farklı birimlerinde çalışan personele yönelik 'iş sağlığı ve iş güvenliği' eğitimi düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi, ağırlıklı olarak sahada çalışan personel olmak üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Bolkar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden iş güvenliği uzmanı Tuğrul Kar, 6331 Sayılı Kanunu anlattı, iş kazalarının nedenleri, kazaları önleme ve korunma yolları hakkında sunum yaptı. İnteraktif şekilde düzenlenen eğitimde, belediye personeli de sorular sordu, yaşadıkları bazı olaylardan örnekler anlattı.

"Her yıl dünyada 2 milyon 200 bin kişi yaşamını yitiriyor"

Kar, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (İLO) yaptığı araştırmaya göre her yıl dünya çapında meydana gelen 270 milyonu aşkın iş kazasında, 2 milyon 200 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti, aynı verilere göre her yıl 160 milyon kişinin de meslek hastalığına maruz kaldığını belirtti. Kar, özellikle, ‘bildiğini okuyan, ben en iyisini bilirim, yıllardır bu işi yapıyorum, bana bir şey olmaz’ diyen çalışanların ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarına maruz kaldığına veya iş kazası yaşanmasına neden olduklarına dikkat çekti.

İş kazalarının, çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını ifade eden Kar, iş kazalarının yüzde 98’inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine, kazaların yüzde 78’inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20’sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2’sinin de doğal olaylardan kaynaklandığına işaret etti.

Eğitimin sonunda iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Kar, belediye çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Sunumun ardından personel sınava tabi tutuldu.

