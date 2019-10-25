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MESKİ Filtre Su Müzesine, En İyi Belediye Müzesi Ödülü

İHA

MESKİ Filtre Su Müzesi, Belediye Müzeleri Birliği Platformu ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Belediye Müzeleri Birliği Platformu Konferansında En İyi Belediye Müzesi Ödülüne layık görüldü.

MESKİ Filtre Su Müzesine, En İyi Belediye Müzesi Ödülü

MESKİ Filtre Su Müzesi, Belediye Müzeleri Birliği Platformu ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Belediye Müzeleri Birliği Platformu Konferansında En İyi Belediye Müzesi Ödülüne layık görüldü.
2. Belediye Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde yapıldı. Konferans, Uluslararası Belediye Müzeleri Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Konferansa, MESKİ Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Vekili Seyfettin Atar ile Hibe ve Kredi Şube Müdürü Dr. Zafer Özer katıldı.
Konferansta, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 19381984 yılları arasında hizmet veren Mersin İçme Suyu Filtre Tesisatı binasının restore edilerek ziyarete açıldığı Filtre Su Müzesinin tanıtımı yapıldı.

Su Müzesine ödül
2. Belediye Müzeleri Platformu Konferansında, MESKİ Filtre Su Müzesine En İyi Belediye Müzesi ödülü de verildi. Ödülü, MESKİ Genel Müdürlüğü adına Şube Müdürü Dr. Zafer Özer’e Müze Yönetimi Bilim Dalı kurucusu ve Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay takdim etti.
Konferansta, , MESKİ Filtre Su Müzesi ile ilgili bir sunum yapan Özer, Mersin İçme Suyu Filtre Tesisatının, ilk olarak 1936 yılında 80 ile 100 bin kişilik nüfusa yetecek kapasiteyle projelendirildiğini söyledi. Özer, TürkAlman işbirliği ile inşa edilen ve Türkiye’nin ilk içme suyu arıtma tesisleri arasında yer alan tesisin günümüzde halen ‘Filtre’ olarak anıldığını kaydetti. 1984 yılında Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinin hizmete girerek şehir merkezine su vermeye başlamasıyla işleve sona eren filtre binasının, bu tarihten sonra depo olarak kullanıldığını ve 30 yıl boyunca atıl durumda kaldığını ifade eden Özer, “2014 yılında binayı müze olarak hizmete açma amacıyla tüm mekanik ekipmanının aslına uygun çalıştırılabilmesi, kapı, pencere ve bina tadilatının aslına uygun olarak yapılması için iki yıl gibi bir sürede, ekip çalışmasıyla MESKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynakları kullanılarak tesis restore edildi. Tesisle ilgili arşiv taraması rahmetli Mithat Toroğlu’nun oğlu Atilla Toroğlu’nun arşivinden, İl Halk Kütüphanesindeki gazete arşivi taranarak elde edilmiştir. Filtrasyon işlemini sağlayan filtre kumları elenip yıkandıktan sonra yeniden filtre havuzlarına konularak sistem çalışır hale getirilmiştir. Tesisin açılışı, 21 Nisan 2016 tarihinde yapıldıktan sonra Mersinlilere su müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır” dedi.
Özer, Filtre Su Müzesini, açıldığından bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere yaklaşık 8 bin 400 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

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