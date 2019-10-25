Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir ...

İHA

Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün de katılımlarıyla bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bisiklet kullanmak insanı sağlıklı kılıyor"

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün de katılımlarıyla bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan Mersin Caretta Bisiklet Festivali başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de bisikletiyle turun ilk bölümüne katıldı.
Bisikletliler 3 gün boyunca toplam 135 kilometre pedal çevirecek ve Mersin’in tarihi, turistik, doğal güzellikleri ile meşhur pek çok noktasını da ziyaret etme fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, ‘6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali’ ile Mersin’in yerel kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini tanıtmayı, aynı zamanda da kentte bisiklet kültürünü, sporunu ve turizmini yaygınlaştırmayı hedefliyor. İlk yıl 1 ayda tamamlanan kontenjan başvuruları, bu yıl farklı 22 şehirden yapılan kayıtlarla 17 saatte tamamlandı ve toplam 150 bisikletli festivale kayıt oldu. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yapılacak festival, Mersin merkez Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Tur öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in kültürler kenti olduğunu söyledi. Mersin'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Seçer, "Bunu Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak söylüyorum ama tüm insani duygularımla söylüyorum. Çünkü burası huzur kentidir. Burada mutluyuz, huzurluyuz. Burada Allah'ın lütfettiği bütün değerleri, bütün nimetlerin farkındayız. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Mersin'i çok daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu tip etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından farklı dilleri, kültürleri, yapıları kentimizde buluşturmak istiyoruz. Çünkü farklı kültürler, renkler barışı, huzuru, kardeşliği, birliği ve beraberliği de birlikte getirdiğini düşünüyoruz. Sadece şehrimiz değil ülkemizin huzura ihtiyacı var" dedi.

40 kilometrelik bisiklet parkuru geliyor
Bugün ki etkinliğin günün koşulları itibariyle önemli bir tema içerdiğini vurgulayan Seçer, "Bir değil birkaç bize mesaj veriyor. Bir tanesi hareketli bir yaşam. Birey olarak hareketli olmamız, sağlıklı olmamız anlamını taşıyor. Bisiklette tepeden tırnağa bizim bütün kaslarımızın hareket etmesini sağlıyor. Bizi sağlıklı kılıyor. Diğer taraftan günümüzün en büyük sıkıntısı iklim değişikliği. İklim değişikliğine neden olan atmosferdeki emisyona da en fazla tesir eden egzoz gazlarıdır. Yani kullandığımız araçlar, otobüsler, toplu taşıma araçları ve onların çıkardığı egzoz gazlarının atmosfere verdiği zararlar. Bisiklet bunu ortadan kaldırıyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinlilerin daha rahat, güvenli, konforlu bir ortamda bisiklet kullanımının önünü açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 40 kilometre uzunluğunda bir parkur çalışmamız var. Çok kısa sürede de hayata geçireceğiz. Tren garından başlayıp, sahip boyunca Mezitli'ye kadar bir güzergahımız var. Bunun dışında kuzey aksında güzergahlarımız var. Son derece iyi hazırlanmış, üzerinde iyi çalışılmış, hayata geçirdiğimiz zaman bisiklet kullanıcıları da memnun edecek bir proje olacağını düşünüyorum. Bugün sizlerle beraberiz. Bisikletlerimizle turumuza başlayacağız. Umut ediyorum ki güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi
Konuşmaların ardından Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyesi olan 36 yaşındaki Sercan İngilok, sevgilisi Eylan Dümer'e evlilik teklifi yaptı. Arkadaşları tarafından "Benimle Evlenir Misin?" pankartı açılan ve meşaleler eşliğinde diz çöküp sevgilisine evlilik teklifi yapan İngilok'a Dümer olumlu yanıt verdi. Teklifin ardından Başkan Seçer de genç çiftin bir an önce düğün hazırlıkları yapmasını isteyerek, nikahlarını da kendisinin kıyacağının sözünü verdi.
Ardından bisiklet turu başladı. Başkan Seçer'de turun ilk bölümüne bisikletiyle katıldı.

MERSİN

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MESKİ Filtre Su Müzesine, En İyi Belediye Müzesi Ödülü
YEREL HABERLER MESKİ Filtre Su Müzesine, En İyi Belediye Müzesi ...
Koruma altındaki tarihi bina çöktü, korku dolu anlar yaşandı Mersin'de koruma altındaki tarihi bina büyük bir gürültü ile çöktü Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, o sırada cadde ve sokakta kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Koruma altındaki tarihi bina çöktü, korku dolu anlar ...
Büyükşehir, kalite ve çevre yönetim sistemlerine ağırlık verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, kalite ve çevre yönetim sistemlerine ...
Akdeniz Belediyesi personeline 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi personeline 'iş sağlığı ve ...
MDOB, 'Amadeus' balesinin prömiyerini gerçekleştirecek
YEREL HABERLER MDOB, 'Amadeus' balesinin prömiyerini ...
Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe Mersin’de
YEREL HABERLER Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Çömçe Mersin’de
MEÜ’de misafir araştırmacı Dr. Veldhuizen’e, TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER MEÜ’de misafir araştırmacı Dr. Veldhuizen’e, ...
Tarsus’un perileri, ikinci hazırlık maçında hüsrana uğradı
YEREL HABERLER Tarsus’un perileri, ikinci hazırlık maçında hüsrana ...
Mersin'de öğrencilere 'güvenli internet semineri' verildi
YEREL HABERLER Mersin'de öğrencilere 'güvenli internet semineri' ...
Mezitli’de haşere üreten eski arıtmaların üzeri kapatılıyor
YEREL HABERLER Mezitli’de haşere üreten eski arıtmaların üzeri ...
Deniz Kuvvetleri Komutanı Mersin'de
YEREL HABERLER Deniz Kuvvetleri Komutanı Mersin'de
Mersin’de 11 ülkeden 23 uzmana çölleşmeyle mücadele eğitim
YEREL HABERLER Mersin’de 11 ülkeden 23 uzmana çölleşmeyle mücadele ...
Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki en iyi küresel üniversiteler listesinde
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki en iyi küresel ...
Çukurova’da limona değer kazandıracak proje başlıyor Mersin Üniversitesi liderliğinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Ticaret Borsası ortaklığında Mersin ve Adana’da ‘Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi’ gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Çukurova’da limona değer kazandıracak proje ...
Limonda fire azalacak, katma değer artacak
YEREL HABERLER Limonda fire azalacak, katma değer artacak
Güner: "İstanbul sözleşmesi yaşarsa kadınlar da yaşar"
YEREL HABERLER Güner: "İstanbul sözleşmesi yaşarsa kadınlar da ...
Erdemli’de meme kanseri farkındalık etkinlikleri
YEREL HABERLER Erdemli’de meme kanseri farkındalık etkinlikleri
Mersin'de 'Meme kanseri farkındalık semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Meme kanseri farkındalık semineri' ...
Erdemli´de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Erdemli´de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
(Özel) Yumuktepe’de 7 bin yıllık özel mimari kale duvarı Mersin’de 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğünde yaklaşık 2,5 aydır süren kazı çalışmaları yarın sona eriyor Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva: “Bu sene hem neolitikte hem kalkolitikte çarpıcı ve gösterişli sonuçlar çıktı” “7 bin yıl önce mimari bilgilerle yapılmış 7 metrelik kale duvarını ortaya çıkardık”
YEREL HABERLER (Özel) Yumuktepe’de 7 bin yıllık özel mimari kale ...
Mersin'de 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi
Başkan Yılmaz, işitme engelli çocuklarla çiçek ekti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, işitme engelli çocuklarla çiçek ekti
Baroların disiplin uygulamalarındaki sorunlar ele alındı
YEREL HABERLER Baroların disiplin uygulamalarındaki sorunlar ele ...
Bursa´dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin´de bulundu
YEREL HABERLER Bursa´dan çalınan 3 milyon liralık kumaş, Mersin´de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X